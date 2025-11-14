किसानों को बड़ी राहत, अब लगातार 10-12 घंटे मिलेगी बिजली, सब स्टेशन बनकर तैयार

छोटे और बड़े किसानों का कहना है कि पहले सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण खेतों में पानी पहुंचाने में समस्या आती थी, लेकिन अब दोनों नए सब स्टेशनों के संचालन से किसानों के खेतों में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है और कृषि कार्य में गति आई है। इस परियोजना से यह भी सुनिश्चित हुआ है कि ट्रांसफॉर्मरों पर अतिरिक्त लोड न पड़े और बिजली आपूर्ति स्थिर बनी रहे। इन सब स्टेशनों के निर्माण के बाद खजुराहो डिवीजन के ग्रामीण अंचलों में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है और आने वाले समय में योजना के तहत और सब स्टेशनों के निर्माण से क्षेत्र में बिजली की समस्याओं का स्थायी समाधान मिलने की संभावना है।