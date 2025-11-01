7 नवंबर से खजुराहो से वाराणसी के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, देखें टाइम टेबिल

new vande bharat: मध्यप्रदेश को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। नई वंदे भारत ट्रेन इसी हफ्ते से शुरू होने जा रही है। छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से ये नई वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक चलाई जाएगी जिसकी तारीख का ऐलान भारतीय रेलवे ने आज एक नवंबर को कर दिया है। खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलने से पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा।