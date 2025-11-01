7 नवंबर से खजुराहो से वाराणसी के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, देखें टाइम टेबिल

New Vande Bharat Express to run between Khajuraho to Varanasi from 7 November
new vande bharat: मध्यप्रदेश को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। नई वंदे भारत ट्रेन इसी हफ्ते से शुरू होने जा रही है। छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से ये नई वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक चलाई जाएगी जिसकी तारीख का ऐलान भारतीय रेलवे ने आज एक नवंबर को कर दिया है। खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलने से पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा।
भारतीय रेलवे की ओर से नई वंदे भारत ट्रेन को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक 7 नवंबर को देश को तीन वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलेगी। इनमें से एक मध्यप्रदेश के खजुराहो से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीच चलाई जाएगी । इसके साथ ही लखनऊ-सहारनपुर- वन्दे भारत एक्सप्रेस और फिरोजपुर कैंट–दिल्ली के बीच भी नई वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत 7 नवंबर को होगी। तीनों नई वंदे भारत ट्रेनें हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएंगी।
खजुराहो-वाराणसी के बीच चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन के टाइम टेबिल और स्टॉपेज की बात की जाए तो 26422 वन्दे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सप्ताह में छह दिन प्रत्येक गुरुवार छोड़कर प्रातः 5:25 को रवाना होकर दोपहर 13:10 पर खजुराहो पहुंचेंगी। वापसी में 26421 वन्दे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से सप्ताह में छह दिन प्रत्येक गुरुवार छोड़कर दोपहर 15:20 को चलकर रात 23:00 बजे वाराणसी पहुंचेंगी। दोनों तरफ से इस ट्रेन का स्टॉपेज वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज छिंवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा, खजुराहो में रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग