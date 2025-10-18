Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी में ‘पीएम आवास योजना’ की राशि लेने वालों से शुरू हुई वसूली

pm awas yojana: कलेक्टर के निर्देश पर परिषद ने वसूली अभियान शुरू करते हुए अब तक 15 लाख रुपए के बकाया में से 3 लाख रुपए की राशि वसूल कर ली है।

2 min read

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 18, 2025

pm awas yojana

pm awas yojana (file photo)

pm awas yojana: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत मिली राशि का दुरुपयोग करने वाले हितग्राहियों पर खजुराहो नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर परिषद ने वसूली अभियान शुरू करते हुए अब तक 15 लाख रुपए के बकाया में से 3 लाख रुपए की राशि वसूल कर ली है। बाकी 11 लाख की वसूली के लिए आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) जारी कर दिए गए हैं।

मकान बनाने मिला पैसा पर नहीं बनाए मकान

यह कार्रवाई उन पात्र हितग्राहियों पर की जा रही है जिन्हें पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई थी, लेकिन उन्होंने राशि का उपयोग मकान निर्माण के बजाय अन्य कार्यों में कर लिया या निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया। नगर परिषद द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में अरविंद यादव से 20 हजार, छीता रैकवार से 90 हजार और हरी रैकवार से 1 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। कुल 14 हितग्राहियों में से तीन ने राशि लौटा दी है, जबकि शेष 11 हितग्राहियों से लगभग 11 लाख रुपए की वसूली बाकी है। निर्धारित समय सीमा तक शेष राशि जमा न करने पर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के आदेश पर वसूली की कार्रवाई

खजुराहो नगर परिषद के सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि प्रथम चरण में 14 ऐसे हितग्राही चिन्हित किए गए थे जिन्हें आवास निर्माण के लिए राशि तो मिल गई थी, लेकिन उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया। बार-बार नोटिस देने और पत्राचार के बावजूद जब उन्होंने पालन नहीं किया, तो जिला कलेक्टर के आदेश पर वसूली की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा है कि आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। शेष 11 लाख की वसूली भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।

ये भी पढ़ें

big news: होटल में सब इंस्पेक्टर की मिली लाश
खरगोन
KHARGONE

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 09:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में ‘पीएम आवास योजना’ की राशि लेने वालों से शुरू हुई वसूली

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धनतेरस आज, सराफा, ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजार में होगी धन वर्षा

dhanterus
छतरपुर

ऐसे हैं जिम्मेदार अफसर, 25 साल बाद भी पानी, सडक़ व स्ट्रीट लाइट की सुविधा उद्यमियों को नहीं दे पाए

industrial area
छतरपुर

कैमरा देखते ही बीजेपी के मंत्री को याद आया नियम, video देखें

minister Dilip Ahirwar
छतरपुर

एमपी में मंत्री जी के काफिले ने ‘ई-रिक्शा’ को उड़ाया: 7 लोग घायल, मंत्री बोले- ‘मुझे मत फंसाओ…’

mp news
छतरपुर

छतरपुर में एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, खुले में जल रहा कचरा, धुएं में घुलती सेहत

kachra
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.