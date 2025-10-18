एमपी में ‘पीएम आवास योजना’ की राशि लेने वालों से शुरू हुई वसूली

यह कार्रवाई उन पात्र हितग्राहियों पर की जा रही है जिन्हें पक्का मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता दी गई थी, लेकिन उन्होंने राशि का उपयोग मकान निर्माण के बजाय अन्य कार्यों में कर लिया या निर्माण कार्य शुरू ही नहीं किया। नगर परिषद द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में अरविंद यादव से 20 हजार, छीता रैकवार से 90 हजार और हरी रैकवार से 1 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। कुल 14 हितग्राहियों में से तीन ने राशि लौटा दी है, जबकि शेष 11 हितग्राहियों से लगभग 11 लाख रुपए की वसूली बाकी है। निर्धारित समय सीमा तक शेष राशि जमा न करने पर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।