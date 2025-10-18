Patrika LogoSwitch to English

खरगोन

big news: होटल में सब इंस्पेक्टर की मिली लाश

big news: होटल के कमरा नंबर 202 में सब इंस्पेक्टर की लाश मिलने से फैली सनसनी...।

less than 1 minute read

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Oct 18, 2025

KHARGONE

sub-inspector body was found in room number 202 of hotel

big news: मध्यप्रदेश के खरगौन से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां एक होटल में सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। सब इंस्पेक्टर ने होटल के कमरे में सुसाइड किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस होटल पहुंची तो होटल के कमरा नंबर 202 में सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। घटना शहर के गोपाल होटल की है पुलिस ने होटल के कमरे की FSL टीम से जांच भी कराई है।

अशोकनगर में पदस्थ थे सब इंस्पेक्टर

खरगोन की गोपाल होटल में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले सब इंस्पेक्टर की पहचान अक्षय कुमार कुशवाह के तौर पर हुई है। वो अशोकनगर कोतवाली थाने में पदस्थ थे। जानकारी मिली है कि सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार किसी वारंटी की तलाश में गए थे। खरगौन पुलिस ने अशोकनगर पुलिस को सूचना दे दी है और सब इंस्पेक्टर के परिजन को भी सूचना दी है। खरगोन कोतवाली टी आई बीएल मंडलोई ने बताया कि अशोक नगर कोतवाली में सूचना पहुंचा दी है । परिजनों के पहुंचने पर आगे की करवाई कि जायेगी। सब इंस्पेक्टर अक्षय कुशवाह गुना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

Updated on:

18 Oct 2025 06:13 pm

Published on:

18 Oct 2025 05:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / big news: होटल में सब इंस्पेक्टर की मिली लाश

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

