big news: होटल में सब इंस्पेक्टर की मिली लाश

खरगोन की गोपाल होटल में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले सब इंस्पेक्टर की पहचान अक्षय कुमार कुशवाह के तौर पर हुई है। वो अशोकनगर कोतवाली थाने में पदस्थ थे। जानकारी मिली है कि सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार किसी वारंटी की तलाश में गए थे। खरगौन पुलिस ने अशोकनगर पुलिस को सूचना दे दी है और सब इंस्पेक्टर के परिजन को भी सूचना दी है। खरगोन कोतवाली टी आई बीएल मंडलोई ने बताया कि अशोक नगर कोतवाली में सूचना पहुंचा दी है । परिजनों के पहुंचने पर आगे की करवाई कि जायेगी। सब इंस्पेक्टर अक्षय कुशवाह गुना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।