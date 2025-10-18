big news: होटल में सब इंस्पेक्टर की मिली लाश

sub-inspector body was found in room number 202 of hotel
big news: मध्यप्रदेश के खरगौन से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां एक होटल में सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। सब इंस्पेक्टर ने होटल के कमरे में सुसाइड किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस होटल पहुंची तो होटल के कमरा नंबर 202 में सब इंस्पेक्टर की लाश मिली है। घटना शहर के गोपाल होटल की है पुलिस ने होटल के कमरे की FSL टीम से जांच भी कराई है।
खरगोन की गोपाल होटल में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले सब इंस्पेक्टर की पहचान अक्षय कुमार कुशवाह के तौर पर हुई है। वो अशोकनगर कोतवाली थाने में पदस्थ थे। जानकारी मिली है कि सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार किसी वारंटी की तलाश में गए थे। खरगौन पुलिस ने अशोकनगर पुलिस को सूचना दे दी है और सब इंस्पेक्टर के परिजन को भी सूचना दी है। खरगोन कोतवाली टी आई बीएल मंडलोई ने बताया कि अशोक नगर कोतवाली में सूचना पहुंचा दी है । परिजनों के पहुंचने पर आगे की करवाई कि जायेगी। सब इंस्पेक्टर अक्षय कुशवाह गुना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
