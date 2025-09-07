सर्पदंश से दो महिलाओं की मौत, एक को खाना बनाते समय, दूसरी को सोते समय सांप ने डसा

पहला मामला थाना अमानगंज के गुमानगंज गांव का है। यहां शनिवार सुबह करीब 10 बजे नीलम यादव पति सुरेश यादव खाना बना रही थीं तभी उन्हें सांप ने काट लिया। परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय नजदीकी गांव छलां में झाड़फूंक कराने ले गए। लगभग चार घंटे तक झाड़फूंक चलती रही, लेकिन हालत बिगड़ने पर शाम 4.30 बजे महिला को जिला अस्पताल लाया गया। तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने नीलम को मृत घोषित कर दिया। नीलम के दो छोटे बेटे हैं, जिनमें एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 2 साल है। अचानक हुए इस हादसे से परिवार और गांव में शोक की लहर है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा गया है।