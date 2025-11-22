अचल संपत्ति बाजार में उछाल, जिले में सबसे छतरपुर, खजुराहो और नौगांव पहली पसंद

छतरपुर, खजुराहो, बड़ामलहरा, राजनगर और नौगांव जैसे निकायों ने संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा, विकास शुल्क, बाजार शुल्क, विज्ञापन कर और नक्शा पासिंग फीस के माध्यम से 19.65 करोड़ रुपए का संग्रह किया। शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या, नए आवासों की मांग और तेजी से बढ़ रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान इन निकायों को अधिक राजस्व दिला रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगामी समय में डिजिटल टैक्स कलेक्शन और स्मार्ट प्रॉपर्टी मैपिंग से आय में और वृद्धि की संभावना बनेगी।जनपद पंचायतों ने भी बढ़ाया ग्रामीण आय का आधारग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी रियल एस्टेट गतिविधियों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है। जनपद पंचायतों ने 15.03 करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिसमें भूमि विक्रय शुल्क, बाजार शुल्क, खनन और रेत परिवहन से आय, पंचायत कर, ग्रामीण क्षेत्रों में नई सडक़ों, सामुदायिक भवन, कृषि भूमि के सौदे, छोटे बाजारों का विस्तार और पंचायत स्तर पर निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।