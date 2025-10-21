Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

भाई की मौत का गम नहीं सह सका युवक, कर ली खुदकुशी, कहा- हम दोबारा साथ-साथ जन्म लेंगे

Chhatarpur- एमपी के छतरपुर में एक युवक ने खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही उसकी मौत हो गई।

less than 1 minute read

छतरपुर

image

deepak deewan

Oct 21, 2025

young man in Chhatarpur commits suicide due to grief over his brother's death

young man in Chhatarpur commits suicide due to grief over his brother's death

Chhatarpur- एमपी के छतरपुर में एक युवक ने खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। खुदकुशी करने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया जिससे पता चला कि वह अपने फुफेरे भाई की मौत से बेहद दुखी था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

फोरलेन पर स्थित HM होटल में रुके एक युवक राजेश मिश्रा ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। युवक का आत्महत्या का पहले का एक वीडियो सामने आया है जिससे पता चला कि वह अपनी बुआ के बेटे की एक्सीडेंट में मौत होने से दुखी था। राजेश मिश्रा ने वीडियो में कहा कि उसको यानि बुआ के बेटे को वापस लेकर आऊंगा, हम दोबारा साथ-साथ जन्म लेंगे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया।

खबर अपडेट की जा रही है…

21 Oct 2025 02:33 pm

21 Oct 2025 02:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / भाई की मौत का गम नहीं सह सका युवक, कर ली खुदकुशी, कहा- हम दोबारा साथ-साथ जन्म लेंगे

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरता और त्याग को किया याद

छतरपुर

एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बन सकता है एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस

airbase
छतरपुर

आदिवासी युवक रहम की भीख मांगता रहा और बेरहमी से पीटते रहे आरोपी

chhatarpur
छतरपुर

एमपी में ‘मंत्री जी’ काफिले की गाड़ी से टक्कर: बुजुर्ग का पैर कटा, परिवार ने कर्ज लेकर चुकाया अस्पताल का बिल

छतरपुर

एमपी में ‘पीएम आवास योजना’ की राशि लेने वालों से शुरू हुई वसूली

pm awas yojana
छतरपुर
