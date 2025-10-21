भाई की मौत का गम नहीं सह सका युवक, कर ली खुदकुशी, कहा- हम दोबारा साथ-साथ जन्म लेंगे

young man in Chhatarpur commits suicide due to grief over his brother's death
Chhatarpur- एमपी के छतरपुर में एक युवक ने खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। खुदकुशी करने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया जिससे पता चला कि वह अपने फुफेरे भाई की मौत से बेहद दुखी था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
फोरलेन पर स्थित HM होटल में रुके एक युवक राजेश मिश्रा ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। युवक का आत्महत्या का पहले का एक वीडियो सामने आया है जिससे पता चला कि वह अपनी बुआ के बेटे की एक्सीडेंट में मौत होने से दुखी था। राजेश मिश्रा ने वीडियो में कहा कि उसको यानि बुआ के बेटे को वापस लेकर आऊंगा, हम दोबारा साथ-साथ जन्म लेंगे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया।
खबर अपडेट की जा रही है…
