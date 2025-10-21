भाई की मौत का गम नहीं सह सका युवक, कर ली खुदकुशी, कहा- हम दोबारा साथ-साथ जन्म लेंगे

फोरलेन पर स्थित HM होटल में रुके एक युवक राजेश मिश्रा ने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। युवक का आत्महत्या का पहले का एक वीडियो सामने आया है जिससे पता चला कि वह अपनी बुआ के बेटे की एक्सीडेंट में मौत होने से दुखी था। राजेश मिश्रा ने वीडियो में कहा कि उसको यानि बुआ के बेटे को वापस लेकर आऊंगा, हम दोबारा साथ-साथ जन्म लेंगे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया।