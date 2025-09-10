PM आवास योजना: 206 हितग्राहियों ने नहीं बनाए मकान, कुर्क होगी राशि

MP News: प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि लेने के बावजूद मकान नहीं बनाने वाले 206 हितग्राही अब कार्रवाई की जद में आ गए हैं। वर्ष 2020-21 से लंबित ये मामले अब तहसील कार्यालय में सुनवाई के लिए पहुंचे हैं। कुछ लाभार्थियों ने राशि लौटाने की सहमति दी है, जबकि कई ने भुगतान करने में असमर्थता जताई है।
तहसील कार्यायल में सुनवाई -इस समय तहसील कार्यालय में 24 हितग्राहियों की सुनवाई हो रही है। सात हितग्राहियों ने राशि वापस कर दी है, जबकि कुछ ने आवेदन देकर रकम लौटाने की बात कही है। शेष ने सात दिन का समय मांगा है। 12 अनुपस्थित हितग्राहियों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पीएम आवास योजना में मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों पर कार्रवाई हो रही है। 206 मामलों की सुनवाई तहसील कार्यालय में विचाराधीन है। पीएम आवास 2.0 में राशि का इंतजार है।- सचिन पाटिल, नोडल अधिकारी, पीएम आवास योजना, नगर निगम
योजना के बीएलसी घटक में बीते पांच वर्षों में 14,688 मकान बन चुके हैं। लेकिन 2.50 लाख रुपए लेकर मकान न बनाने वाले 240 हितग्राहियों पर अब सख्ती शुरू हुई है। इनमें से 36 ने राशि लौटाने पर सहमति जताई, जबकि 206 मामले अब भी पेंडिंग हैं। इनकी पेशी तहसीलदार के समक्ष कराई जा रही है।
योजना के दूसरे चरण में 493 हितग्राही अब भी पहली किश्त का इंतजार कर रहे हैं। दो माह पहले नगर निगम ने डीपीआर नगरीय प्रशासन संचालनालय भोपाल को भेज दी थी। स्वीकृति मिलते ही पहली किश्त जारी होगी। इस चरण में शहर से 3,700 आवेदन आए थे, जिनमें से 493 पात्र पाए गए।