PM आवास योजना: 206 हितग्राहियों ने नहीं बनाए मकान, कुर्क होगी राशि

MP News: प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि लेने के बावजूद मकान नहीं बनाने वाले 206 हितग्राही अब कार्रवाई की जद में आ गए हैं। वर्ष 2020-21 से लंबित ये मामले अब तहसील कार्यालय में सुनवाई के लिए पहुंचे हैं। कुछ लाभार्थियों ने राशि लौटाने की सहमति दी है, जबकि कई ने भुगतान करने में असमर्थता जताई है।