एमपी में जहरीले कफ सिरप ने ली एक और जान, मौतों का आंकड़ा बढ़ा

Cough syrup - एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से बच्चों की मौतों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। इस सिरप ने एक और बच्चे की जान ले ली है। छिंदवाड़ा की एक बच्ची ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। जहरीले कफ सिरप के कारण किडनी फेल होने से मरनेवाले मासूमों की संख्या अब 26 हो गई है। कई बच्चे अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं।