छिंदवाड़ा

एमपी में जहरीले कफ सिरप ने ली एक और जान, मौतों का आंकड़ा बढ़ा

Cough syrup - एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से बच्चों की मौतों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। इस सिरप ने एक और बच्चे की जान ले ली है।

less than 1 minute read

छिंदवाड़ा

image

deepak deewan

Oct 15, 2025

Chhindwara girl dies in Nagpur after drinking cough syrup colddrif

Chhindwara girl dies in Nagpur after drinking cough syrup colddrif (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Cough syrup - एमपी में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ पीने से बच्चों की मौतों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। इस सिरप ने एक और बच्चे की जान ले ली है। छिंदवाड़ा की एक बच्ची ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। जहरीले कफ सिरप के कारण किडनी फेल होने से मरनेवाले मासूमों की संख्या अब 26 हो गई है। कई बच्चे अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं।

जहरीला कोल्ड्रिफ कफ सिरप तमिलनाडू की श्रीसन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कंपनी बनाती थी। इसका लायसेंस निरस्त कर दिया गया है जिससे कंपनी बंद हो गई है। कफ सिरप लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी और श्रीसन फार्मा के मालिक गोविंदन रंगनाथन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया

छिंदवाड़ा में एक फार्मासिस्ट और एक केमिस्ट को भी हिरासत में लिया गया है। एमपी पुलिस की एसआईटी ने कंपनी के एक केमिकल एनालिस्ट को भी गिरफ्तार किया है। उसे छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। इस केस में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस बीच नागपुर में एक और बच्ची की मौत हुई। किडनी फेल होने से बीमार चौरई की 4 वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 14 सितंबर से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थी।

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

