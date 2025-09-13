Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

गायों के साथ CM हाउस का घेराव करेंगे कंप्यूटर बाबा, कहा- ‘यदुवंशी सरकार’ को नहीं गौमाता की चिंता

MP News: महामण्डलेश्वर कप्यूटर बाबा ने गौमाताओं के लिए न्याय की मांग करते हुए CM हाउस तक यात्रा का ऐलान किया। सड़क हादसों में मर रही गऊ माता के लिए सत्संग और जागरूकता करेंगे।

छिंदवाड़ा

Akash Dewani

Sep 13, 2025

computer baba gaumata nyay yatra cm house gherao mp news
computer baba gaumata nyay yatra cm house gherao (फोटो- सोशल मीडिया)

Gaumata Nyay Yatra: महामण्डलेश्वर कप्यूटर बाबा (Computer Baba) शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचकर गौमाता के लिए भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि मप्र की सड़कों पर गौमाता तड़पने पर मजबूर हैं। वे अगले 7 अक्टूबर से नर्मदापुरम से भोपाल तक यात्रा करेंगे और 14 अक्टूबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उनके साथ हजारों की संख्या में गोमाता होगी। (mp news)

यदुवंशी सरकार को नहीं गायों की चिंता- कंप्यूटर बाबा

पत्रकारों से चर्चा करते हुए कप्यूटर बाबा ने कहा कि मप्र की सड़कों पर रोज एक्सीडेंट हो रहे है। उसमें गौमाताएं मर रही है। गऊ माता की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार यदुवंशी है। डॉ. मोहन सरकार को दो वर्ष बीत चुके है। मोहन को गऊ माता की चिंता नहीं है। ऐसे में गौमाता को न्याय दिलाने होशंगाबाद से गौमाता यात्रा 7 अक्टूबर से सीएम हाउस तक निकाली जाएगी। बाबा ने कहा कि गौमाता सीएम आवास में तब तक रहेंगी, जब तक उनके लिए गौशाला का इंतजाम नहीं हो जाता। (mp news)

ये भी पढ़ें

सबसे बड़ा अभियान… नर्मदा किनारे से कब्जाधारियों की छुट्टी, अमरकंटक से गुजरात की सीमा तक होगी कार्रवाई
भोपाल
narmada mafia encroachment cleanup drive amarkantak to gujarat border mp news

बाबा की मांग- गौमाता को दो राज्य माता का दर्जा

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने गौमाता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। उसी तरह मप्र में दिया जाए। कप्यूटर बाबा ने सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के उस बयान पर कि कांग्रेसी कुत्ते पालते है, भाजपाई गौमाता को पालते हैं, पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुत्ते से ज्यादा बदतर स्थिति गौमाता है। सनातन की जननी गौमाता है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस जनजागरण यात्रा के लिए उन्होंने संत समाज के साथ ईएलसी चौक पर भिक्षा मांगी। (mp news)

ये भी पढ़ें

बीजेपी नेता की काली करतूत का पर्दाफाश, 350 करोड़ के MD ड्रग रैकेट का भंडाफोड़
अगार मालवा
bjp leader md drugs factory busted agar malwa police mp news (फोटो- सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / गायों के साथ CM हाउस का घेराव करेंगे कंप्यूटर बाबा, कहा- ‘यदुवंशी सरकार’ को नहीं गौमाता की चिंता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.