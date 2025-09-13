गायों के साथ CM हाउस का घेराव करेंगे कंप्यूटर बाबा, कहा- ‘यदुवंशी सरकार’ को नहीं गौमाता की चिंता

पत्रकारों से चर्चा करते हुए कप्यूटर बाबा ने कहा कि मप्र की सड़कों पर रोज एक्सीडेंट हो रहे है। उसमें गौमाताएं मर रही है। गऊ माता की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार यदुवंशी है। डॉ. मोहन सरकार को दो वर्ष बीत चुके है। मोहन को गऊ माता की चिंता नहीं है। ऐसे में गौमाता को न्याय दिलाने होशंगाबाद से गौमाता यात्रा 7 अक्टूबर से सीएम हाउस तक निकाली जाएगी। बाबा ने कहा कि गौमाता सीएम आवास में तब तक रहेंगी, जब तक उनके लिए गौशाला का इंतजाम नहीं हो जाता। (mp news)