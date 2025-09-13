गायों के साथ CM हाउस का घेराव करेंगे कंप्यूटर बाबा, कहा- ‘यदुवंशी सरकार’ को नहीं गौमाता की चिंता

Gaumata Nyay Yatra: महामण्डलेश्वर कप्यूटर बाबा (Computer Baba) शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचकर गौमाता के लिए भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि मप्र की सड़कों पर गौमाता तड़पने पर मजबूर हैं। वे अगले 7 अक्टूबर से नर्मदापुरम से भोपाल तक यात्रा करेंगे और 14 अक्टूबर को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। उनके साथ हजारों की संख्या में गोमाता होगी। (mp news)
पत्रकारों से चर्चा करते हुए कप्यूटर बाबा ने कहा कि मप्र की सड़कों पर रोज एक्सीडेंट हो रहे है। उसमें गौमाताएं मर रही है। गऊ माता की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार यदुवंशी है। डॉ. मोहन सरकार को दो वर्ष बीत चुके है। मोहन को गऊ माता की चिंता नहीं है। ऐसे में गौमाता को न्याय दिलाने होशंगाबाद से गौमाता यात्रा 7 अक्टूबर से सीएम हाउस तक निकाली जाएगी। बाबा ने कहा कि गौमाता सीएम आवास में तब तक रहेंगी, जब तक उनके लिए गौशाला का इंतजाम नहीं हो जाता। (mp news)
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार ने गौमाता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। उसी तरह मप्र में दिया जाए। कप्यूटर बाबा ने सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के उस बयान पर कि कांग्रेसी कुत्ते पालते है, भाजपाई गौमाता को पालते हैं, पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुत्ते से ज्यादा बदतर स्थिति गौमाता है। सनातन की जननी गौमाता है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस जनजागरण यात्रा के लिए उन्होंने संत समाज के साथ ईएलसी चौक पर भिक्षा मांगी। (mp news)