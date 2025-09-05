347 कंपनियों के डायरेक्टर डकार रहे ‘गरीबों का राशन’, मचा हड़कंप

हाल ही में केन्द्र सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग को एक सूची भेजी है। जिसमें 4042 संदिग्ध नामों की जांच करने को कहा गया है। ये आय अधिक होने पर ये लोग गरीबों का राशन ले रहे हैं। ये जानकारी सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र हुई है। इनकी जांच पड़ताल में यह तय होगा कि ये लोग फर्जी तरीके से कहीं राशन ले तो नहीं रहे हैं। इसके अलावा इस सूची में 25 लाख रुपए आय वाले 17 लोग, 18 वर्ष से कम आयु के 139 तथा 100 साल से ज्यादा वाले 58 लोग भी है। इन्हें नोटिस देकर जानकारी मांगी जा रही है।