शवों को घर पहुंचाने के लिए मिलेगा निशुल्क वाहन, 108 की सेवा का विस्तार



किसी भी मरीज की जिला अस्पताल में मृत्यु होने पर उसे घर तक ले जाने के लिए वर्तमान में जिला अस्पताल में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लोगों को मजबूरी में प्राइवेट एंबुलेंस का सहारा लेना पड़ता था, ग्रामीण क्षेत्रों में शव पहुंचाने का किराया तीन से पांच हजार रुपए तक वसूला जा रहा है, एंबुलेंस व प्राइवेट वाहन चालक मजबूरी का फायदा उठाते है जिस पर कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा। मेडिकल कॉलेज को दो तथा जिला अस्पताल को दो वाहन मिले है, इन चार वाहनों का उपयोग कर शवों को घर पहुंचाया जा सकेगा।