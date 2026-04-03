कमलनाथ का बड़ा बयान, बोले- ‘गैस की किल्लत नहीं, माहौल बनाया गया’

Kamal Nath Big Statement: मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने एलपीजी गैस व पेट्रोलियम की कथित किल्लत की खबरों के बीच ऐसा बयान दिया है जिसे मोदी सरकार के बचाव के तौर पर राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि देश में गैस की परेशानी नहीं है, केवल व्यवस्था में गड़बड़ी है। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की किल्लत है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और वो 26 मार्च को हुए बस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे।