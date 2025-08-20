कमलनाथ का जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन, नकुलनाथ के लिए जुटा लिए डेढ़ दर्जन विधायक

Chhindwara- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बुधवार को बीजेपी की राज्य सरकार को जमकर ललकारा गया। यहां खाद की किल्लत सहित किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने दो दिन पूर्व इस आंदोलन का ऐलान किया था। बेटे के इस आव्हान पर पिता कमलनाथ सक्रिय हुए और जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी के करीब डेढ़ विधायकों को यहां बुला लिया। इनमें कई पूर्व मंत्री भी थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी छिंदवाड़ा पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए।