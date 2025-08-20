Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

कमलनाथ का जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन, नकुलनाथ के लिए जुटा लिए डेढ़ दर्जन विधायक

Chhindwara- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बुधवार को बीजेपी की राज्य सरकार को जमकर ललकारा गया।

छिंदवाड़ा

deepak deewan

Aug 20, 2025

Kamal Nath gathered one and a half dozen MLAs for Nakul Nath
Kamal Nath gathered one and a half dozen MLAs for Nakul Nath

Chhindwara- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बुधवार को बीजेपी की राज्य सरकार को जमकर ललकारा गया। यहां खाद की किल्लत सहित किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने दो दिन पूर्व इस आंदोलन का ऐलान किया था। बेटे के इस आव्हान पर पिता कमलनाथ सक्रिय हुए और जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी के करीब डेढ़ विधायकों को यहां बुला लिया। इनमें कई पूर्व मंत्री भी थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी छिंदवाड़ा पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए।

कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टरों में बैठकर प्रदेशभर से आए किसान और कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता सभा स्थल जेल बगीचे पहुंचे। यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की सभा हुई।

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है लेकिन बीजेपी और सरकार यह बात नहीं मान रही है। किसान कतार में लगे हैं और पुलिस उनको लाठियां मार रही है। जीतू पटवारी ने यहां - 'खाद चोरों, कुर्सी छोड़ो' का नया नारा दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार
भोपाल
Two officers suspended for insulting the tricolor in MP

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि किसान यूरिया के लिए लाइन में लगा लेकिन सरकार ने उनपर FIR कर दी। कितने लोगों पर FIR करोगे, कितनों को गिरफ्तार करोगे? हम सब गिरफ्तार होने को तैयार हैं।

डेढ़ दर्जन विधायकों, पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को जुटाया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और ओमकार सिंह मरकाम ने भी सभा को संबोधित किया। सभा और रैली में करीब 10 हजार किसानों, कांग्रेसियों के जुटने का दावा किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में इसे कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गढ़ में पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों, पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को जुटा लिया। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके तो बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ यहां आए। मंच पर कांग्रेस के करीब 80 नेता बैठे थे।

ये भी पढ़ें

एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, पार्टी में मची खलबली
समाचार
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 05:27 pm

Published on:

20 Aug 2025 05:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / कमलनाथ का जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन, नकुलनाथ के लिए जुटा लिए डेढ़ दर्जन विधायक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.