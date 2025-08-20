कमलनाथ का जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन, नकुलनाथ के लिए जुटा लिए डेढ़ दर्जन विधायक

Chhindwara- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बुधवार को बीजेपी की राज्य सरकार को जमकर ललकारा गया। यहां खाद की किल्लत सहित किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने दो दिन पूर्व इस आंदोलन का ऐलान किया था। बेटे के इस आव्हान पर पिता कमलनाथ सक्रिय हुए और जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी के करीब डेढ़ विधायकों को यहां बुला लिया। इनमें कई पूर्व मंत्री भी थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी छिंदवाड़ा पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए।
कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टरों में बैठकर प्रदेशभर से आए किसान और कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता सभा स्थल जेल बगीचे पहुंचे। यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की सभा हुई।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है लेकिन बीजेपी और सरकार यह बात नहीं मान रही है। किसान कतार में लगे हैं और पुलिस उनको लाठियां मार रही है। जीतू पटवारी ने यहां - 'खाद चोरों, कुर्सी छोड़ो' का नया नारा दिया।
पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि किसान यूरिया के लिए लाइन में लगा लेकिन सरकार ने उनपर FIR कर दी। कितने लोगों पर FIR करोगे, कितनों को गिरफ्तार करोगे? हम सब गिरफ्तार होने को तैयार हैं।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और ओमकार सिंह मरकाम ने भी सभा को संबोधित किया। सभा और रैली में करीब 10 हजार किसानों, कांग्रेसियों के जुटने का दावा किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में इसे कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गढ़ में पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों, पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को जुटा लिया। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके तो बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ यहां आए। मंच पर कांग्रेस के करीब 80 नेता बैठे थे।