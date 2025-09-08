किराएदार रखना है तो जान लें, थाने जाकर जरूर करें ये 1 काम

नियम तो बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में पालन होता कम ही दिख रहा है, शहरी क्षेत्र में हजारों किराएदार रहते हैं, लेकिन उनकी जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ जागरूक लोग जानकारी एकत्रित कर अपने नजदीक के थानों को सूचित करते हैं। पुलिस कभी कभार सक्रिय होकर अभियान शुरू करती है, लेकिन वह फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। मकान मालिकों को जिमेदारी निभाते हुए पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।