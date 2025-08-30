ये क्या? MIG घरों की कीमत 34 लाख से बढ़कर हुई 63 लाख, हितग्राही परेशान

रिकॉर्ड के अनुसार, कोरोना संक्रमण से पहले हितग्राहियों ने 7 मार्च 2019 एवं 28 मई 2019 को प्रकाशित विज्ञापन तथा शहर में जगह-जगह लगे प्रचार होडिंग्स/बोर्ड से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत वर्ष 2019 में नगर पालिक निगम से परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 33 लाख एवं 34 लाख रुपए में एमआईजी मकान बुक कराए थे। प्रोजेक्ट को पूरा करने की अंतिम तिथि 13 माह थी। छह साल बीत जाने के बाद भी आज तक आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अधूरा निर्माण पड़ा है। इस अधूरे निर्माण में बारिश के चलते गाजरघास उग आई है। यहां जहरीले जीव-जंतुओं का आवास है तो वहीं असामाजिक तत्वों के दुरुपयोग करने की आशंका भी जताई जा रही है। (MIG House Price Hike)