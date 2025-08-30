Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

ये क्या? MIG घरों की कीमत 34 लाख से बढ़कर हुई 63 लाख, हितग्राही परेशान

MIG House Price Hike: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत एमआईजी घरों का सपना देखने वाले हितग्राही 6 साल से इंतजार में हैं। अधूरा निर्माण खंडहर बना, अब कीमत 63 लाख तक पहुंचने की तैयारी।

छिंदवाड़ा

Akash Dewani

Aug 30, 2025

mig house price hike housing scam pmay failed project mp news
mig house price hike housing scam pmay failed project (फोटो-PMAY वेबसाइट)

MP News:छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के अंतर्गत परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट 29 लाख रुपए अतिरिक्त लागत के कारण सुर्खियों में है। 23 हितग्राही वर्ष 2019 से आवास पूरा होने का सपना देख रहे हैं लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हो पाया है। गाजरघास होने से अब ये जहरीले जीव-जंतुओं का डेरा बन गया है। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को करने के बाद भी इस निर्माण को पूरा नहीं किया जा सका है।

6 साल से अधूरा पड़ा है निर्माण

रिकॉर्ड के अनुसार, कोरोना संक्रमण से पहले हितग्राहियों ने 7 मार्च 2019 एवं 28 मई 2019 को प्रकाशित विज्ञापन तथा शहर में जगह-जगह लगे प्रचार होडिंग्स/बोर्ड से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत वर्ष 2019 में नगर पालिक निगम से परतला हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 33 लाख एवं 34 लाख रुपए में एमआईजी मकान बुक कराए थे। प्रोजेक्ट को पूरा करने की अंतिम तिथि 13 माह थी। छह साल बीत जाने के बाद भी आज तक आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अधूरा निर्माण पड़ा है। इस अधूरे निर्माण में बारिश के चलते गाजरघास उग आई है। यहां जहरीले जीव-जंतुओं का आवास है तो वहीं असामाजिक तत्वों के दुरुपयोग करने की आशंका भी जताई जा रही है। (MIG House Price Hike)

नगर निगम ने जारी किया टेंडर

नगर निगम ने इमलीखेड़ा, खजरी और परतला में कुल 133 मकान (इमलीखेड़ा में 78 एवं परतला में 23 तथा खजरी में 32) को एक प्रोजेक्ट मानकर टेंडर जारी की गई थी। कार्य आदेश भी एक ही ठेकेदार को एक ही दर एवं शर्त के अनुसार आवंटित किया गया था। निर्माणाधीन इमलीखेड़ा, खजरी और परलला के मकानों के प्लाट का साइज़, मकान की बनाबट, बाहरी एवं आंतरिक डिजाइन एक जैसा है। इमलीखेड़ा प्रोजेक्ट के मकानों का काम पूर्ण हो गया। परतला प्रोजेक्ट में काम अधूरा पड़ा है।

महापौर की बैठक में आक्रोशित हुए हितग्राही

महापौर विक्रम अहके ने एक दिन परतला प्रोजेक्ट के हितग्राहियों की बैठक बुलाई थी। इस पर काफी हंगामा हुआ। कुछ हितगाहियो ने काफी आक्रोशित हुए। इस बैठक में निगम इंजीनियर कहते रहे कि आवासीय परतला प्रोजेक्ट में प्रत्येक आवास की लागत में कम से कम 23 लाख रुपए हितग्राहियों को देने होंगे। इस पर एक महिला ने साथ में लाई आपत्तिजनक वस्तु की पुड़िया निकाल ली और आत्महत्या की चेतावनी दी। इस पर महापौर अहके ने बाहर के इंजीनियरों की टीम बनाकर इसका रिव्यू कराने कहा है। नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत सोनपुर ईडब्ल्यूएस आवास की लागत पहले से तय है, लेकिन नगर निगम को एमआईजी आवास की लागत बढ़ाने का अधिकार है।

बारिश में घुल रही निर्माण सामग्री

बारिश के समय इस परतला के अधूरे आवास खंडहर हो गए है। पानी में निर्माण सामग्री घुल रही है तो रात्रि के समय इस परिसर से गुजरनेवाले लोग डर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम को इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना चाहिए। साथ ही इन आवासों को संबंधित हितग्राहियों को सौंपना चाहिए। इससे इस क्षेत्र की रौनक बढ़ जाएगी।(MIG House Price Hike)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / ये क्या? MIG घरों की कीमत 34 लाख से बढ़कर हुई 63 लाख, हितग्राही परेशान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.