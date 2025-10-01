लड़की ने कॉल रिसीव नहीं किया तो घर पहुंच गया लड़का, अब दोनों अस्पताल में भर्ती

Boyfriend Stabbed Girlfriend 10 times also Tries to Commits Suicide (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले में एक युवक ने घर में घुसकर युवती को लहूलुहान कर दिया। युवती पर युवक ने चाकू से 10 से ज्यादा वार किए और फरार हो गया। युवती को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर वारदात को अंजाम देकर भागे आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की है जिसके बाद उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
हैरान कर देने वाली घटना पांढुर्णा जिले के एक गांव की है जहां रहने वाले विपुल तागड़े नाम का युवक बुधवार की सुबह करीब 10 बजे गांव में ही रहने वाली 20 साल की युवती की घर में घुस गया। युवती कुछ समझ पाती इससे पहले ही विपुल ने चाकू से उस पर 10 से ज्यादा वार कर दिए और फरार हो गया। घटना के वक्त युवती घर पर अकेली थी। युवती को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर्स ने बताया कि युवती के सिर पर चार, दोनों हाथों पर चार और पैर पर दो गहरे घाव हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। युवती मंगलवार को ही भोपाल से एक शोरूम में ट्रेनिंग लेकर गांव लौटी थी। उसने पुलिस को बताया कि विपुल उसे बार-बार कॉल करके परेशान करता था। वारदात के पहले भी उसने कॉल किया था, जिसे उसने ने रिसीव नहीं किया था।
वारदात को अंजाम देकर भागे आरोपी युवक विपुल ने करीब किलोमीटर दूर जाकर कुएं में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन कुएं में पानी कम था जिसके कारण वो कुएं से बाहर आया और फिर खुद के खेत पर जाकर कीटनाशक पी लिया। कीटनाशक पीने के बाद अर्धबेहोशी की हालत में आरोपी ने अपने परिजन को जहर पीने के बारे में फोन कर बताया जिसके बाद परिजन खेत पर पहुंचे और विपुल को स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक-युवती एक दूसरे को 3 साल से जानते थे और उनके बीच बातचीत भी होती थी लेकिन भोपाल जाने से पहले से युवती ने विपुल से बातचीत करना बंद कर दी थी। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
