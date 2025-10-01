लड़की ने कॉल रिसीव नहीं किया तो घर पहुंच गया लड़का, अब दोनों अस्पताल में भर्ती

हैरान कर देने वाली घटना पांढुर्णा जिले के एक गांव की है जहां रहने वाले विपुल तागड़े नाम का युवक बुधवार की सुबह करीब 10 बजे गांव में ही रहने वाली 20 साल की युवती की घर में घुस गया। युवती कुछ समझ पाती इससे पहले ही विपुल ने चाकू से उस पर 10 से ज्यादा वार कर दिए और फरार हो गया। घटना के वक्त युवती घर पर अकेली थी। युवती को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर्स ने बताया कि युवती के सिर पर चार, दोनों हाथों पर चार और पैर पर दो गहरे घाव हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। युवती मंगलवार को ही भोपाल से एक शोरूम में ट्रेनिंग लेकर गांव लौटी थी। उसने पुलिस को बताया कि विपुल उसे बार-बार कॉल करके परेशान करता था। वारदात के पहले भी उसने कॉल किया था, जिसे उसने ने रिसीव नहीं किया था।