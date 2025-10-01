Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

लड़की ने कॉल रिसीव नहीं किया तो घर पहुंच गया लड़का, अब दोनों अस्पताल में भर्ती

mp news: सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर युवती पर किए चाकू से 10 से ज्यादा वार, युवती को घायल कर भागे युवक ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश, दोनों अस्पताल में भर्ती...।

2 min read

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Oct 01, 2025

pandhurna

Boyfriend Stabbed Girlfriend 10 times also Tries to Commits Suicide (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले में एक युवक ने घर में घुसकर युवती को लहूलुहान कर दिया। युवती पर युवक ने चाकू से 10 से ज्यादा वार किए और फरार हो गया। युवती को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर वारदात को अंजाम देकर भागे आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की है जिसके बाद उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

एक दिन पहले ही भोपाल से लौटी थी युवती

हैरान कर देने वाली घटना पांढुर्णा जिले के एक गांव की है जहां रहने वाले विपुल तागड़े नाम का युवक बुधवार की सुबह करीब 10 बजे गांव में ही रहने वाली 20 साल की युवती की घर में घुस गया। युवती कुछ समझ पाती इससे पहले ही विपुल ने चाकू से उस पर 10 से ज्यादा वार कर दिए और फरार हो गया। घटना के वक्त युवती घर पर अकेली थी। युवती को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर्स ने बताया कि युवती के सिर पर चार, दोनों हाथों पर चार और पैर पर दो गहरे घाव हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। युवती मंगलवार को ही भोपाल से एक शोरूम में ट्रेनिंग लेकर गांव लौटी थी। उसने पुलिस को बताया कि विपुल उसे बार-बार कॉल करके परेशान करता था। वारदात के पहले भी उसने कॉल किया था, जिसे उसने ने रिसीव नहीं किया था।

युवक ने की खुदकुशी की कोशिश

वारदात को अंजाम देकर भागे आरोपी युवक विपुल ने करीब किलोमीटर दूर जाकर कुएं में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन कुएं में पानी कम था जिसके कारण वो कुएं से बाहर आया और फिर खुद के खेत पर जाकर कीटनाशक पी लिया। कीटनाशक पीने के बाद अर्धबेहोशी की हालत में आरोपी ने अपने परिजन को जहर पीने के बारे में फोन कर बताया जिसके बाद परिजन खेत पर पहुंचे और विपुल को स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक-युवती एक दूसरे को 3 साल से जानते थे और उनके बीच बातचीत भी होती थी लेकिन भोपाल जाने से पहले से युवती ने विपुल से बातचीत करना बंद कर दी थी। पुलिस ने युवती के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में 50 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, नायब तहसीलदार भी फंसे, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
इंदौर

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 05:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / लड़की ने कॉल रिसीव नहीं किया तो घर पहुंच गया लड़का, अब दोनों अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस जिले में ‘रहस्यमयी बीमारी’ का कहर, अचानक होती है किडनी फेल, अब तक 6 बच्चों की मौत

Mysterious Illness
छिंदवाड़ा

गजब फर्जीवाड़ा… CMO ने माता-पिता और पत्नी को ठेकेदार बनाकर दिया ठेका, हजम कर गए 6.35 लाख रुपए

newton chikhli nagar parishad cmo contract fraud eow action mp news
छिंदवाड़ा

बेरहम मां-बाप… नौकरी के लालच में बच्ची को जंगल में छोड़ा, 20 घंटे तड़पी है…3 दिन की नवजात

MP News chhindwara
Patrika Special News

एमपी में नौकरी जाने के डर से टीचर ने 3 दिन के बच्चे को जंगल में पत्थरों के नीचे दबाकर छोड़ा..

chhindwara
छिंदवाड़ा

नौकर ने चोरी की थी 15 लाख की चांदी, कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा

chhindwara police
छिंदवाड़ा
