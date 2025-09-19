बड़ा हादसा..कुएं में गिरी साधुओं की कार, 7 लोग थे सवार..

mp news: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है यहां साधूओं से भरी एक कार बेकाबू होकर बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। हादसे के वक्त कार में 7 साधू सवार थे खबर लिखे जाने तक इनमें से 3 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 3 के शव बरामद हुए हैं, 1 साधू की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जिन तीन साधुओं को सुरक्षित बचाया गया है उनकी जान खतरे से बाहर बताई गई है।
बताया गया है कि चित्रकूट से 7 साधू धार्मिक यात्रा पर कार से निकले थे। जैसे ही उनकी कार शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे छिंदवाड़ा- बैतूल नेशनल हाईवे पर लावाघोघरी थाना अंतर्गत सांवरी चौकी के ग्राम टेमनी खुर्द पहुंची तो वहीं पर कार का टायर फट गया और कार पलटकर पास ही बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जेसीबी मशीन को मौके पर लाया गया तथा एसडीआरएफ की टीम की मदद से कार को बाहर निकाला गया, कार में तीन मृतकों के शव फंसे हुए थे जबकि एक की तलाश में एसडीआरएफ देर रात तक जुटी रही।
पुलिस के अनुसार कार को राकेश (32) पिता छेदी गिरी निवासी बांदा उत्तरप्रदेश चला रहा था तथा सामने की ओर मखंजू (27) पिता शिवपूजन गिरी निवासी चित्रकूट उत्तरप्रदेश तथा शिवपूजून (60) पिता मुंशी गिरी निवासी चित्रकूट उत्तरप्रदेश बैठे हुए थे। कार का टायर फटा तो पहले तो सड़क पर कार पलट गई और कुएं में जा गिरी। कुएं में ऊपर तक पानी भरा हुआ था जिसमें कार समा गई। कार के सामने का कांच फूटने से सामने बैठे राकेश गिरी, शिवपूजन गिरी तथा मखंजू गिरी टूटे हुए कांच की जगह से बाहर निकल गए। कार में पीछे बैठे हुए मलखान (65) पिता मेवा गिरी, राकेश (35) पिता गिरधारी गिरी, गुलाब (40) पिता नाथू गिरी तथा कल्लू उर्फ लक्ष्मी (24) पिता शिवपूजन गिरी कार के साथ ही कुएं में डूब गए। कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया तो मलखान, राकेश तथा गुलाब के शव कार में फंसे बाहर निकले लेकिन कल्लू का शव नहीं मिला। एसडीआरएफ देर रात तक उसकी तलाश में जुटी रही।