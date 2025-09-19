बड़ा हादसा..कुएं में गिरी साधुओं की कार, 7 लोग थे सवार..

पुलिस के अनुसार कार को राकेश (32) पिता छेदी गिरी निवासी बांदा उत्तरप्रदेश चला रहा था तथा सामने की ओर मखंजू (27) पिता शिवपूजन गिरी निवासी चित्रकूट उत्तरप्रदेश तथा शिवपूजून (60) पिता मुंशी गिरी निवासी चित्रकूट उत्तरप्रदेश बैठे हुए थे। कार का टायर फटा तो पहले तो सड़क पर कार पलट गई और कुएं में जा गिरी। कुएं में ऊपर तक पानी भरा हुआ था जिसमें कार समा गई। कार के सामने का कांच फूटने से सामने बैठे राकेश गिरी, शिवपूजन गिरी तथा मखंजू गिरी टूटे हुए कांच की जगह से बाहर निकल गए। कार में पीछे बैठे हुए मलखान (65) पिता मेवा गिरी, राकेश (35) पिता गिरधारी गिरी, गुलाब (40) पिता नाथू गिरी तथा कल्लू उर्फ लक्ष्मी (24) पिता शिवपूजन गिरी कार के साथ ही कुएं में डूब गए। कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया तो मलखान, राकेश तथा गुलाब के शव कार में फंसे बाहर निकले लेकिन कल्लू का शव नहीं मिला। एसडीआरएफ देर रात तक उसकी तलाश में जुटी रही।