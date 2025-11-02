एमपी में युवा भाजपा नेता की पत्नी ने खाया जहर

mp news: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक युवा भाजपा नेता की पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने शुक्रवार शाम को जहर खाया था जिसके बाद उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया था। शनिवार को नागपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसका अभी पता नहीं चल पाया है और इस घटना से पूरे नगरवासी हैरान हैं। नागपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था जिसके बाद रविवार को अंतिम संस्कार हुआ।