एमपी में युवा भाजपा नेता की पत्नी ने खाया जहर

Wife of young BJP leader commits suicide by consuming poison
mp news: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक युवा भाजपा नेता की पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महिला ने शुक्रवार शाम को जहर खाया था जिसके बाद उसे गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया था। शनिवार को नागपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महिला ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया इसका अभी पता नहीं चल पाया है और इस घटना से पूरे नगरवासी हैरान हैं। नागपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था जिसके बाद रविवार को अंतिम संस्कार हुआ।
छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्ना में शास्त्री वार्ड से पार्षद और युवा भाजपा नेता लोचन खवसे की पत्नी हेमा खवसे ने अज्ञात कारणों के चलत शुक्रवार की शाम को घर पर जहर खा लिया था। हेमा की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां से हालत गंभीर होने के कारण हेमा को डॉक्टर्स ने नागपुर रेफर कर दिया था। नागपुर में यहां उपचार के दौरान शनिवार शाम को हेमा की मौत हो गई। इस घटना के बाद नगरवासी हतप्रभ है।
भाजपा नेता लोचन खवसे और हेमा की शादी करीब तीन साल पहले हुई थी। हेमा प्रभातपट्टनम की रहने वाली थी। उनकी एक बेटी भी है, हेमा ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया ये अभी पता नहीं चल पाया है हालांकि तरह-तरह की चर्चाएं नगर में हो रही हैं। नागपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा दिया था जिसके बाद परिजन ने रविवार दोपहर को उसका अंतिम संस्कार किया। महाराष्ट्र पुलिस से डायरी पांढुर्ना पुलिस को भेजी जाएगी जिसके बाद आगे की जांच की जाएगी।
