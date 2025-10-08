फोटो दिखाते ही बिलख पड़े बच्चोें के मां-पिता, एमपी में 4 और मौतों से मचा हाहाकार

MP Police arrives in Chennai to arrest owner of poisonous cold drink manufacturing company -Image Source - 'X'
MP Update- मध्यप्रदेश में जहरीला कोल्ड्रिफ पीने से मरनेवाले बच्चों की संख्या 21 तक जा पहुंची है। सोमवार देर रात और मंगलवार को 4 और बच्चों ने दम तोड़ दिया। बच्चों की दर्दनाक मौतों से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। राज्य सरकार ने कोल्ड्रिफ बैन कर दी है, दवा लिखनेवाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है और कई जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इधर विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर जोरदार हमले कर रही है। इस बीच केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने छिंदवाड़ा में बताया कि जहरीला कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने एमपी पुलिस चेन्नई पहुंच चुकी है। डिप्टी सीएम ने परासिया जाकर पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। बच्चों की यादकर मां पिता बिलखने लगे।
स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला बुधवार को पहले छिंदवाड़ा पहुंचे।यहां उन्होंने डॉक्टर्स से अपील की कि वे अभी हड़ताल पर न जाएं और अपना कार्य जारी रखें। डिप्टी सीएम ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से भी चर्चा की।
स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न लिखें। डॉक्टर्स से इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि बच्चों की मौत के मामले को लेकर सरकार काफी सख्त है। पुलिस की एक विशेष टीम कोल्ड्रिफ बनने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने चेन्नई पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा, पांढुरना और बैतूल के बच्चों की इस प्रतिबंधित कफ सिरप के सेवन से मौत हुई है।
डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला परासिया में मृत बच्चों के परिजनों से भी मिलने पहुंचे। इस दौरान मां पिता भावुक हो गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने उनसे चर्चा की तथा उनको सांत्वना दी। परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री को बच्चों की फोटो दिखाई। अपने बच्चों को यादकर मां पिता बिलखने लगे।
