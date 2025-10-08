फोटो दिखाते ही बिलख पड़े बच्चोें के मां-पिता, एमपी में 4 और मौतों से मचा हाहाकार

MP Update- मध्यप्रदेश में जहरीला कोल्ड्रिफ पीने से मरनेवाले बच्चों की संख्या 21 तक जा पहुंची है। सोमवार देर रात और मंगलवार को 4 और बच्चों ने दम तोड़ दिया। बच्चों की दर्दनाक मौतों से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। राज्य सरकार ने कोल्ड्रिफ बैन कर दी है, दवा लिखनेवाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया है और कई जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इधर विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर जोरदार हमले कर रही है। इस बीच केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने छिंदवाड़ा में बताया कि जहरीला कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने एमपी पुलिस चेन्नई पहुंच चुकी है। डिप्टी सीएम ने परासिया जाकर पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। बच्चों की यादकर मां पिता बिलखने लगे।