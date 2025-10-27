Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

एमपी में इन अस्थाई शिक्षकों को हटाना भूले अफसर, 14 साल में ले चुके हैं लाखों रुपए सैलरी

Fraud Case : जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां अधिकारी 4 अस्थायी शिक्षकों को हटाना भूल गए। यही नहीं, शिक्षक भी बीते 14 साल से फर्जी तरीके से सैलरी लेते आ रहे हैं। 2012 में बंद हुई थी योजना, फिर भी हर महीने 5 हजार सैलरी ले रहे चारों फर्जी शिक्षक।

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Faiz Mubarak

Oct 27, 2025

Fraud Case

शिवपुरी में सामने आया चौंकाने वाला मामला (Photo Source- Patrika)

Fraud Case :मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की बेहोशी का आलम एक बार फिर सामने आया है। शिवपुरी के करैरा में चार संविदा अस्थायी शिक्षक 14 साल से अवैधानिक रूप से स्कूलों में सेवाएं देते रहे और शिक्षा विभाग से वेतन लेते रहे। इन्हें 2009 में जिस योजना के तहत भर्ती किया गया था वो योजना वर्ष 2012 में बंद भी हो चुकी है। सितम्बर 2025 में चूक पकड़ी गई और अब आनन-फानन में नियुक्ति समाप्त कर उन्हें भारमुक्त किया गया।

दरअसल, साल 2009 अभिकरण स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन और पंचायत से प्रस्तावों के परीक्षण के बाद सहरिया जनजाति के अतिरिक्त संविदा शिक्षक वर्ग-3 की नियुक्ति 2500 रुपए महीना की दर से की गई थी। नियुक्ति अस्थाई रूप से 12 महीने के लिए ही थी। हर 12 माह पश्चात सेवा वृद्धि के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा जनपद पंचायत को शिक्षकों के कार्य एवं व्यवहार के संबंध में संतोषजनक मतांकन भेजे जाने थे।

2012 में बंद हो चुकी योजना

वर्ष 2012 में योजना समाप्त कर दी गई और जिलेभर से इस तरह के सभी शिक्षकों को हटा दिया गया, परंतु करैरा के शाप्रावि उड़वाहा में पदस्थ काशीराम आदिवासी, मोहर सिंह आदिवासी, एकीकृत कन्या शाला अमोला क्रमांक-1 में पदस्थ अनिल आदिवासी, शाप्रावि राजगढ़ में पदस्थ शिवचरण आदिवासी को अधिकारी हटाना भूल गए।

बिना नवीनीकरण आदेश करते रहे नौकरी

ये शिक्षक हर साल बिना नवीनीकरण आदेश के अपनी-अपनी शालाओं में नौकरी करते रहे। उन्हें 2012 से 5000 रुपए वेतन भी मिल रहा था। यानी वे करीब 8 लाख से ज्यादा सैलरी ले चुके थे। अब अचानक आदेश जारी कर चारों शिक्षकों को ये कहते हुए हटा दिया गया है कि जुलाई 2025 में संकुल पर जानकारी प्राप्त हुई कि आप 2012 से बिना सेवा वृद्धि के ही शाला पर शैक्षणिक कार्य करते रहे।

ऐसे पकड़ाई धोखाधड़ी

जब चारों शिक्षकों की संविलियन संबंधी फाइल जिला पंचायत सीईओ के पास पहुंची तो उन्होंने आदेश पढ़ा। आदेश में शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी पाई गई। उन्होंने संकुल प्राचार्य से पत्राचार किया। पाया गया कि 2012 में कलेक्टर के यहां से योजना समाप्त होने के संबंध में पत्र भेजा गया था, परंतु जनपद से यह जानकारी शिक्षा विभाग को दी गई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया।

उचित कार्रवाई की जा चुकी है

मामले को लेकर संकुल प्राचार्य अरविंद यादव का कहना है कि, शिक्षकों ने साल 2011 के बाद सेवा वृद्धि के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिए। ये मामला संज्ञान में आया तो इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन मांगते हुए जो उचित कार्रवाई हो सकती है और वो कर दी गई है।

शिक्षक क्यों नहीं हटाए गए, जानकारी नहीं

वहीं, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला समन्वयक राजकुमार सिंह का कहना है कि, हमारे यहां से नियुक्ति 2009 में हुई थी, 2012 में योजना समाप्त हो गई थी। इसके बाद जिले भर में शिक्षकों को हटा दिया था। ये चारों शिक्षक क्यों नहीं हटाए गए, इसकी जानकारी नहीं है। आदिम जाति कल्याण विभाग का लेना-देना सिर्फ नियुक्ति तक था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 01:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एमपी में इन अस्थाई शिक्षकों को हटाना भूले अफसर, 14 साल में ले चुके हैं लाखों रुपए सैलरी

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रबी सीजन में पहले से ही यूरिया के सख्त इंतजाम

Chhattisgarh Khad
छिंदवाड़ा

कोल्ड्रिफ कफ सिरप केस में फिर बड़ा एक्शन, SIT ने श्रीसन फार्मा के एक और अधिकारी को दबोचा

SIT Arrest Srisan Pharma MR
छिंदवाड़ा

बड़ी सौगात: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, मिली मंजूरी

chhindwara medical college Seats increased md ms Postgraduate mp news
छिंदवाड़ा

घरों के मेहमानों को घुमाने नए पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित होगा पोआमा

छिंदवाड़ा

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की जांच ही नहीं, दुकान सजाकर बिक रही एक्सपायरी खाद्य सामग्री

chhindwara
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.