एमपी में इन अस्थाई शिक्षकों को हटाना भूले अफसर, 14 साल में ले चुके हैं लाखों रुपए सैलरी

Fraud Case :मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की बेहोशी का आलम एक बार फिर सामने आया है। शिवपुरी के करैरा में चार संविदा अस्थायी शिक्षक 14 साल से अवैधानिक रूप से स्कूलों में सेवाएं देते रहे और शिक्षा विभाग से वेतन लेते रहे। इन्हें 2009 में जिस योजना के तहत भर्ती किया गया था वो योजना वर्ष 2012 में बंद भी हो चुकी है। सितम्बर 2025 में चूक पकड़ी गई और अब आनन-फानन में नियुक्ति समाप्त कर उन्हें भारमुक्त किया गया।