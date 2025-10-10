गुस्साए लोगों ने जहरीला सिरप बनानेवाले रंगनाथन से धक्कामुक्की की-चश्मा टूटा, 10 दिन की रिमांड

Poisonous syrup company owner Ranganathan presented in court by police
Rangnathan- मध्यप्रदेश में जहरीला सिरप अब तक दो दर्जन बच्चों की जान लील चुका है। कफ सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को पुलिस ने परासिया कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उससे धक्कामुक्की की गई जिसमें चश्मा टूटकर गिर गया। गुस्साए लोगों ने रंगनाथन को फांसी देने के नारे भी लगाए। कोर्ट परिसर में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। न्यायालय में ले जाने के दौरान धक्का मुक्की में रंगनाथन का चश्मा टूट कर जमीन पर गिर गया। रंगनाथन 5:40 बजे न्यायालय से बाहर आया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई।
एडीपीओ रतन धुर्वे ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी रंगनाथन को 10 दिन की रिमांड पर सौंपा है। उसे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश शैलेंद्र उइके की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रंगनाथन की 20 अक्टूबर तक की पुलिस रिमांड स्वीकार कर ली।
कंपनी मालिक रंगनाथन ने स्वयं अपनी पैरवी की। उसने खुद को हाई बीपी और शुगर पेशेंट बताया। रंगनाथन के मुताबिक दवाई की सप्लाई 5 राज्यों में की गई लेकिन सिर्फ मप्र में नुकसान हुआ। उसे 5.19 बजे पुलिस कोर्ट में अंदर ले गई जबकि 5.40 बजे बाहर लाया गया।
रंगनाथन की कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल में बने सिरप के कारण प्रदेश में अब तक दो दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है।
इससे लोग आक्रोशित हैं। दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश करते समय गुस्साए लोगों की भीड़ ने हमले का प्रयास किया। पुलिस ने जबर्दस्त सुरक्षा घेरा बनाकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया हालांकि भीड़ से बचने के प्रयास में आरोपी रंगनाथन का चश्मा टूट गया। लोगों ने हत्यारे को फांसी दो के नारे लगाए।
