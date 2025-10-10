गुस्साए लोगों ने जहरीला सिरप बनानेवाले रंगनाथन से धक्कामुक्की की-चश्मा टूटा, 10 दिन की रिमांड

Rangnathan- मध्यप्रदेश में जहरीला सिरप अब तक दो दर्जन बच्चों की जान लील चुका है। कफ सिरप बनानेवाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को पुलिस ने परासिया कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उससे धक्कामुक्की की गई जिसमें चश्मा टूटकर गिर गया। गुस्साए लोगों ने रंगनाथन को फांसी देने के नारे भी लगाए। कोर्ट परिसर में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। न्यायालय में ले जाने के दौरान धक्का मुक्की में रंगनाथन का चश्मा टूट कर जमीन पर गिर गया। रंगनाथन 5:40 बजे न्यायालय से बाहर आया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई।