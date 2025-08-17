एमपी में सरपंच-सचिव हजम कर गए 1.78 लाख की मिठाई

जनपद की तीन सदस्यीय जांच दल ने जांच में पाया कि आम तौर पर मिठाइयों की जरूरत पंचायत को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पड़ती है, लेकिन सरपंच और सचिव ने ये बिल मनमर्जी से कभी भी निकाले। पंचायत में आय-व्यय की जानकारी कभी नहीं दी। इसका अनुमोदन भी नहीं कराया गया। रिकॉर्ड में उल्लेख मिलता है कि वर्ष 2022-23 में मिष्ठान और नाश्ता के नाम पर 1.78 लाख रुपए एवं वर्ष 2024-25 में 42903 रुपए का भुगतान किया गया।