एमपी में सरपंच-सचिव हजम कर गए 1.78 लाख की मिठाई

MP News: छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से 11 किमी दूर ग्राम पंचायत गांगीवाड़ा में हुए 43.67 लाख घोटाले में नित नए तथ्य उजागर हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट में पता चला है कि 1.78 लाख रुपए की मिठाइयां सरपंच और सचिव ने हजम की है। इसके बिल लगातार भुगतान किए गए। पंचायत में गड़बड़ी की शिकायत नितेश पटेल, अभियांस ताम्रकार और चंचलेश साहू ने की थी।
जनपद की तीन सदस्यीय जांच दल ने जांच में पाया कि आम तौर पर मिठाइयों की जरूरत पंचायत को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पड़ती है, लेकिन सरपंच और सचिव ने ये बिल मनमर्जी से कभी भी निकाले। पंचायत में आय-व्यय की जानकारी कभी नहीं दी। इसका अनुमोदन भी नहीं कराया गया। रिकॉर्ड में उल्लेख मिलता है कि वर्ष 2022-23 में मिष्ठान और नाश्ता के नाम पर 1.78 लाख रुपए एवं वर्ष 2024-25 में 42903 रुपए का भुगतान किया गया।
मनरेगा पोर्टल पर कार्य में सामग्री की स्वीकृत राशि के विरुद्ध व्यय अधिक होना पाया गया। इसी तरह मनरेगा का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत ने जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया। ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 और वर्ष 2024-25 में बैठकों में आय-व्यय का अनुमोदन नहीं कराया गया। इसी तरह निर्माण कार्यों का रोकड़ बही और प्रमाणकों में उल्लेख नहीं किया गया।