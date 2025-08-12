हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता की थीम पर इस बार मनेगा आजादी का जश्न

कलेक्टर सिंह ने कहा कि जैसे वे स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, वैसे ही पीएचसी केंद्रों का भी निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान केंद्र पर डॉक्टर और एएनएम समय पर उपस्थित हों और सेवाएं नियमित रूप से प्रदान की जा रही हों। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पतालों में गंदगी की लगातार मिल रहीं शिकायतों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार न होने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।