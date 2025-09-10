परिवहन विभाग की कार्रवाई, 154 लोगों के ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ सस्पेंड

MP News: सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सीटबेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने और शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होती हैं। इन पर रोकथाम के लिए परिवहन और पुलिस विभाग लगातार अभियान चला रहे हैं। वर्ष 2025 के जनवरी से अब तक छिंदवाड़ा जिले में 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। इनमें अधिकांश चालक वे हैं जिन्होंने यातायात नियमों का घोर उल्लंघन किया और वाहनों का संचालन लापरवाही से किया।