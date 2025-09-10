परिवहन विभाग की कार्रवाई, 154 लोगों के ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ सस्पेंड

MP News: सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सीटबेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने और शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होती हैं। इन पर रोकथाम के लिए परिवहन और पुलिस विभाग लगातार अभियान चला रहे हैं। वर्ष 2025 के जनवरी से अब तक छिंदवाड़ा जिले में 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। इनमें अधिकांश चालक वे हैं जिन्होंने यातायात नियमों का घोर उल्लंघन किया और वाहनों का संचालन लापरवाही से किया।
जिले के सभी थानों से दुर्घटनाओं और वाहन चेकिंग के दौरान नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ प्रतिवेदन तैयार कर परिवहन विभाग को भेजा जाता है। इन प्रतिवेदनों के आधार पर विभाग नोटिस जारी कर चालक का पक्ष जानता है और दोषी पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर देता है।
पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा लगातार जांच और जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। प्रतिदिन वाहनों की चेकिंग कर हेलमेट, सीटबेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाती है। केवल पिछले एक साल में ही जिले में 25 हजार से अधिक चालान काटे गए, फिर भी नियम तोड़ने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है।
इस वर्ष अब तक 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। थाने से आए प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वाहन संचालन में लापरवाही बरतने पर लगातार जांच कर कार्रवाई की जाती है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित संचालन करना चाहिए।- अनुराग शुक्ला, एआरटीओ, छिंदवाड़ा