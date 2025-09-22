एमपी में बुरी तरह जले दो पुलिसकर्मी, झुलसे एएसआइ और प्रधान आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया

Chhindwara मध्यप्रदेश में दो पुलिसकर्मी बुरी तरह जल गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस के प्रदर्शन में यह घटना घटी। यहां युवक कांग्रेस की ओर से रविवार को प्रदर्शन किया गया था जिसके दौरान पुतला दहन की आग में एक एएसआइ और प्रधान आरक्षक झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।