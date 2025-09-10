श्रीसांवलिया सेठ के भंडार से निकले 28.37 करोड़ रुपए, पौने दो किलो सोना व डेढ़ क्विंटल चांदी मिली

मंगलवार को हुई गणना से 22 लाख 12 हजार 206 रूपए नकद प्राप्त हुए। इससे पूर्व आठ चरणों में हुई भंडार गिनती से 23 करोड़ 40 लाख रूपए नकद प्राप्त हुए थे। इसके अलावा मंदिर कार्यालय में विभिन्न भक्तों ने ऑनलाइन व मनीऑर्डर भेजकर एवं स्वयं उपस्थित होकर 04 करोड़ 75 लाख 33 हजार 304 रूपए जमा कराए। नौ चरण की गिनती को मिलाकर भंडार से 23 करोड़ 62 लाख 12 हजार 206 रुपए नकद, मंदिर के भेंट कक्ष से 04 करोड़ 75 लाख 33 हजार 304 रुपए जमा हुए हैं।