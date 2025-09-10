श्रीसांवलिया सेठ के भंडार से निकले 28.37 करोड़ रुपए, पौने दो किलो सोना व डेढ़ क्विंटल चांदी मिली

चित्तौड़गढ़। प्रसिद्ध कृष्णधाम श्रीसांवलिया सेठ के भंडार से निकली राशि में अंतिम व नवें चरण की गणना के बाद कुल कुल 28 करोड़ 37 लाख 45 हजार 510.79 रुपए नकद राशि प्राप्त हुई है।
इसमें भंडार सहित भेंट कक्ष कार्यालय व ऑनलाइन प्राप्त राशि भी शामिल है। इसी तरह भंडार व भेंट कक्ष कार्यालय में कुल 1 किलो 835 ग्राम 590 मिलीग्राम सोना व 143 किलो 780 ग्राम चांदी प्राप्त हुई है। पिछले माह 22 अगस्त को खोले गए भंडार की शेष राशि की गिनती मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर व मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम के निर्देशन में मंगलवार को को नौ चरण में पूरी हुई।
मंगलवार को हुई गणना से 22 लाख 12 हजार 206 रूपए नकद प्राप्त हुए। इससे पूर्व आठ चरणों में हुई भंडार गिनती से 23 करोड़ 40 लाख रूपए नकद प्राप्त हुए थे। इसके अलावा मंदिर कार्यालय में विभिन्न भक्तों ने ऑनलाइन व मनीऑर्डर भेजकर एवं स्वयं उपस्थित होकर 04 करोड़ 75 लाख 33 हजार 304 रूपए जमा कराए। नौ चरण की गिनती को मिलाकर भंडार से 23 करोड़ 62 लाख 12 हजार 206 रुपए नकद, मंदिर के भेंट कक्ष से 04 करोड़ 75 लाख 33 हजार 304 रुपए जमा हुए हैं।
इन सब को मिलाकर भगवान श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में एक माह में 28 करोड़ 37 लाख 45 हजार 510 रूपए की राशि नकद प्राप्त हुई। इस मौके पर भंडार से निकले सोना-चांदी एवं मंदिर कार्यालय में जमा सोना-चांदी का तोल भी किया गया। जिसमें भंडार से एक किलो 270 ग्राम सोना व 70 किलो चांदी प्राप्त हुई। मंदिर के भेंट कक्ष कार्यालय से 565 ग्राम 590 मिलीग्राम सोना एवं 73 किलो 780 ग्राम चांदी प्राप्त हुई।
संपदा एवं मंदिर प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी ने बताया कि इस बार एक माह के भंडार की राशि सर्वाधिक रही। आज तक एक माह में इतनी राशि कभी भी भंडार से नहीं निकली है। भंडार की राशि गणना के दौरान प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह, संस्थापन प्रभारी लेहरी लाल गाडरी, कालू लाल तेली, मनोहर लाल चौबीसा, बालभोग प्रभारी भैरूलाल गुर्जर, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह राजपूत, उदयनाथ, जितेंद्र त्रिपाठी सहित मंदिर के चुनिंदा कर्मचारी एवं बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे।