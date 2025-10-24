Patrika LogoSwitch to English

Chittorgarh News: भाई दूज मनाने मायके जा रही महिला से रोडवेज बस में गले से 4 लाख का मंगलसूत्र छीना

भाई दूज मनाने पीहर जा रही एक महिला का यहां रोडवेज बस स्टैण्ड पर बस में चढ़ते समय एक महिला ने करीब 4 लाख रुपए कीमत का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। आरोपी महिला मंगलसूत्र छीनने के बाद एक बच्चे को देती हुई सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है।

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 24, 2025

कोतवाली थाने में परिजनों संग बैठी पीड़ित महिला, फोटो पत्रिका

Chittorgarh Crime News: भाई दूज मनाने पीहर जा रही एक महिला का यहां रोडवेज बस स्टैण्ड पर बस में चढ़ते समय एक महिला ने करीब 4 लाख रुपए कीमत का सोने का मंगलसूत्र छीन लिया। आरोपी महिला मंगलसूत्र छीनने के बाद एक बच्चे को देती हुई सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। आरोपी महिला व बच्चा कुछ ही पल में वहां से गायब हो गए।

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ निवासी सौरभ देसाई ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बहन निकिता देसाई (26) को भाई दूज पर्व पर प्रतापगढ़ ले जाने के लिए चित्तौडगढ़ आया था। निकिता का ससुराल चंदेरिया थाना क्षेत्र में है। सौरभ अपनी बहन को लेकर यहां रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा। उनके साथ निकिता के पति अमृत गावरी भी थे। जो दोनों को बस तक छोडऩे आए थे। दोनों ने प्रतापगढ़ का टिकट लिया। निकिता बस में चढ़ने लगी, तभी पीछे से किसी ने निकिता के गले से मंगलसूत्र खींच लिया। अचानक हुई इस वारदात से निकिता और उसका भाई घबरा गए। दोनों बस स्टैण्ड के सामने ही स्थित कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात के बारे में बताया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो उसमें निकिता के पीछे खड़ी एक महिला उसके गले से मंगलसूत्र खींचती नजर आई। इस दौरान मंगलसूत्र नीचे गिर गया, जिसे महिला ने उठा लिया और पास ही खड़े एक बच्चे को दे दिया। बच्चा वहां से तुरंत भाग छूटा। इसके बाद महिला भी गायब हो गई। मंगलसूत्र करीब साढ़े तीन तोला वजनी था। पुलिस फुटेज के आधार पर महिला व बच्चे की पहचान करने में जुटी हुई है। सौरभ की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

चोरी की घटना से हड़कंप

मंगलसूत्र खींचे जाने के बाद निकिता और उसका भाई सौरभ घबरा गए। उन्होंने तुरंत बस के अंदर और नीचे दोनों जगह तलाश की, लेकिन मंगलसूत्र नहीं मिला। इसी बीच, उन्हें शक हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा व्यक्ति इसे ले गया होगा। इसके बाद, दोनों कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें रोडवेज बस स्टैंड के ऑफिस लेकर गए, जहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए।

आरोपी महिला सीसीटीवी फुटेज में दिखी

सीसीटीवी फुटेज में निकिता के पीछे खड़ी एक महिला ने उसके गले से मंगलसूत्र खींचने की तस्वीरें कैद हुई हैं। मंगलसूत्र नीचे गिरा तो उसने तुरंत उसे उठा लिया और पास में खड़े एक बच्चे को पकड़ने का प्रयास किया। यह सब कुछ सेकंड के भीतर हुआ और फिर वह महिला भीड़ में गायब हो गई। वारदात ​इतनी तेी घटित हुई कि आसपास के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया।

Published on:

24 Oct 2025 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh News: भाई दूज मनाने मायके जा रही महिला से रोडवेज बस में गले से 4 लाख का मंगलसूत्र छीना

