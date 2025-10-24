Chittorgarh News: भाई दूज मनाने मायके जा रही महिला से रोडवेज बस में गले से 4 लाख का मंगलसूत्र छीना

जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ निवासी सौरभ देसाई ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बहन निकिता देसाई (26) को भाई दूज पर्व पर प्रतापगढ़ ले जाने के लिए चित्तौडगढ़ आया था। निकिता का ससुराल चंदेरिया थाना क्षेत्र में है। सौरभ अपनी बहन को लेकर यहां रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा। उनके साथ निकिता के पति अमृत गावरी भी थे। जो दोनों को बस तक छोडऩे आए थे। दोनों ने प्रतापगढ़ का टिकट लिया। निकिता बस में चढ़ने लगी, तभी पीछे से किसी ने निकिता के गले से मंगलसूत्र खींच लिया। अचानक हुई इस वारदात से निकिता और उसका भाई घबरा गए। दोनों बस स्टैण्ड के सामने ही स्थित कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात के बारे में बताया।