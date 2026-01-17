Chittorgarh: सवा किलो तक का उगाया सीताफल; उत्कृष्टता केंद्र का कमाल, 29 किस्मों से बढ़ेगा किसानों का मान

केन्द्र में सीताफल की किस्मों पर लगातार शोध किया जा रहा है। केन्द्र पर वर्तमान में 29 तरह की किस्में तैयार है। इसमें एनएमके एक गोल्डन, समृद्धि-दो, सिंधन, बालानगर, सरस्वती, एनएमके-2, ऑटोमाया, बीएक्स ए. जीजेसीए एक, एनोना-2, एनोना 7, एपीके एक, लाल सीताफल, एनएम 3, लाल सीताफल-दो, फिंगर प्रिंट्स, चंदा सीडलिंग, रायदुर्ग, वाशिंगटन जैन, अर्का सहन, पिंक मैमोथ, चांद सिली, रामफल, एनोना ग्लेबा, मेरी मोया, मेमोथ, समृद्धि एक, फूले पुरंदर, चित्तौड़ सलेक्शन शामिल है। इन पौधों 3-4 साल में फल लगने लग जाते हैं।