राजस्थान में मकान खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने 6 साल बाद बढ़ाई निर्माण लागत; जानें कितना पड़ेगा असर

राजस्थान सरकार की ओर से निर्माण लागत को 1200 से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति वर्गफीट करने के फैसले से संपत्ति की रजिस्ट्री अब और महंगी हो जाएगी। पहले से मंदी झेल रहे रियल एस्टेट बाजार पर यह बड़ा असर डाल सकता है। 1000 वर्गफीट डबल मंज़िला मकान पर लगभग ड़ेढ़ लाख तक अतिरिक्त रजिस्ट्री खर्च पड़ेगा, जिससे मकानों-दुकानों की कुल लागत बढ़ जाएगी। जहां सरकार ब्याज सब्सिडी देकर राहत देने की कोशिश कर रही है, वहीं निर्माण मूल्य बढ़ने से खरीदारों पर दोहरी मार पड़ सकती है। बिल्डर समुदाय ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है।

-अंकुर अजमेरा, सीए व बिल्डर चित्तौड़गढ़