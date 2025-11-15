Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

राजस्थान में मकान खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने 6 साल बाद बढ़ाई निर्माण लागत; जानें कितना पड़ेगा असर

Rajasthan News: वित्त विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए आरसीसी की छत वाले भवनों की निर्माण लागत 1200 रुपए प्रति वर्ग फीट से बढ़कर 1800 रुपए प्रति वर्ग फीट कर दी है।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anil Prajapat

Nov 15, 2025

CM-Bhajanlal-Sharma-3

सीएम भजनलाल। फोटो: पत्रिका

चित्तौड़गढ़। राजस्थान में संपत्ति खरीदना अब और महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने निर्माण लागत में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे मकान, दुकान व व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। वित्त विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए आरसीसी की छत वाले भवनों की निर्माण लागत 1200 रुपए प्रति वर्ग फीट से 1800 रुपए प्रति वर्ग फीट कर दी है। यानी सीधे-सीधे 600 रुपए प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। यह बढ़ोतरी छह साल बाद हुई है और इसका सीधा असर आम खरीदारों और बिल्डर्स पर पड़ेगा। हैडिंग सुझाव

नई दरों के अनुसार मकान, दुकान और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के समय निर्माण लागत के आधार पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। इससे खरीदारों को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यह बढ़ोतरी राजस्थान के रियल एस्टेट बाजार पर बड़ा असर डालेगी और खरीदारों को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। इससे न केवल खरीदारों को अधिक पैसा देना होगा, बल्कि बिल्डर्स को भी अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है।

राजस्थान में संपत्ति खरीदने वालों को बड़ा झटका

राजस्थान में संपत्ति खरीदने वालों के लिए यह बड़ा झटका है। उन्हें अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। सरकार की इस बढ़ोतरी से राजस्व में वृद्धि तो होगी, लेकिन खरीदारों और बिल्डर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी।

जानें कितना पड़ेगा असर

यदि ऐसी कोई जमीन जिस पर सिर्फ बाउंड्रीवाल ही बनी है, तो उसकी निर्माण लागत में बढ़ोतरी की गई है। पहले यह बाउंड्रीवाल की लागत चार सौ रुपए प्रति रंनिग मीटर थी जिससे सौ रुपए बढ़ाकर अब पांच सौ रुपए कर दी है।

खरीदारों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

राजस्थान सरकार की ओर से निर्माण लागत को 1200 से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति वर्गफीट करने के फैसले से संपत्ति की रजिस्ट्री अब और महंगी हो जाएगी। पहले से मंदी झेल रहे रियल एस्टेट बाजार पर यह बड़ा असर डाल सकता है। 1000 वर्गफीट डबल मंज़िला मकान पर लगभग ड़ेढ़ लाख तक अतिरिक्त रजिस्ट्री खर्च पड़ेगा, जिससे मकानों-दुकानों की कुल लागत बढ़ जाएगी। जहां सरकार ब्याज सब्सिडी देकर राहत देने की कोशिश कर रही है, वहीं निर्माण मूल्य बढ़ने से खरीदारों पर दोहरी मार पड़ सकती है। बिल्डर समुदाय ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है।
-अंकुर अजमेरा, सीए व बिल्डर चित्तौड़गढ़

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां बनेगा नया अंडरपास
जयपुर
Underpass

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 02:35 pm

Published on:

15 Nov 2025 02:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / राजस्थान में मकान खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने 6 साल बाद बढ़ाई निर्माण लागत; जानें कितना पड़ेगा असर

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Police: राजस्थान में पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, 2 से अधिक संतान वालों की पदोन्नति का रास्ता साफ

Rajasthan Police
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: भाजपा नेता की हत्या का मामला; इस वजह से उखड़े लोग, कलक्ट्रेट परिसर में शव रखकर किया प्रदर्शन

Chittorgarh BJP leader murder
चित्तौड़गढ़

राजस्थान में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, सड़क पर बिखर गया खून, विरोध में आज 12 बजे तक बंद रहेंगे बाजार

Chittorgarh BJP leader Rameshchandra Inani shot dead
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में दिनदहाड़े BJP नेता पर फायरिंग, पीठ से आर-पार निकली गोली; इलाके में मचा हड़कंप

BJP leader
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: विवाह के बाद पहचान का संकट,मतदाता सूची में अब अपने पीहर की कुंडली तलाश रहीं महिलाएं

चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.