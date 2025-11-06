Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: खेलते-खेलते चली गई मासूम की जान, कांच के काउंटर के नीचे दबने से मौत

राजस्थान में खेलते-खेलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई। मामला चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र का है।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Santosh Trivedi

Nov 06, 2025

Chittorgarh

Photo- Patrika

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में एक बंद दुकान के बाहर खेलते समय कांच लगा लकड़ी का काउंटर गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव ले गए।

सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक हीरालाल ने बताया कि कच्ची बस्ती सेंती निवासी कोसर शेख सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के सामने चाल की थड़ी लगाता है। उसने परिवार के साथ रात्रि में मेडिकल की दुकानों के बाहर अस्थाई आवास बना रखा है।

दुकानें बंद होने के बाद परिवार के सदस्य वहीं पर सो जाते हैं। कोसर की तीन वर्षीय पुत्र अनाया खेलते-खेलते मेडिकल की बंद दुकान के बाहर रखे काउंटर के पास पहुंच गई। अचानक उस पर काउंटर गिर गया। काउंटर पर लगे कांच फूटकर उसके शरीर पर लग गए।

परिजन उसे सामने ही स्थित सांवलियाजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवाकर सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इस संबंध में थाने में भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, बच्ची के घर पहुंचे मंत्री दिलावर, बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जयपुर
Madan Dilawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 05:43 pm

Published on:

06 Nov 2025 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh: खेलते-खेलते चली गई मासूम की जान, कांच के काउंटर के नीचे दबने से मौत

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हर स्कूल में एक जैसी ड्रेस: मदन दिलावर की घोषणा को पचा नहीं पा रहे लाखों अभिभावक, सरकार से की यह मांग

Madan Dilawar news
चित्तौड़गढ़

खौफनाक: 2 साल के बेटे की हत्या कर खुद भी कुएं में कूदी मां, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Chittorgarh crime
चित्तौड़गढ़

Custard apple crop: राजस्थान के इस जिले में बे-मौसम बारिश ने फीकी कर दी सीताफल की मिठास,किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: आपकी पेंशन पर ठगों की नजर! जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के बहाने साइबर फ्रॉड, रहें अलर्ट

चित्तौड़गढ़

Free Electricity Connection: राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन, जानिए कब शुरू होगा काम

free electricity formula
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.