Chittorgarh: खेलते-खेलते चली गई मासूम की जान, कांच के काउंटर के नीचे दबने से मौत

Photo- Patrika
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में एक बंद दुकान के बाहर खेलते समय कांच लगा लकड़ी का काउंटर गिरने से तीन साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव ले गए।
सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक हीरालाल ने बताया कि कच्ची बस्ती सेंती निवासी कोसर शेख सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के सामने चाल की थड़ी लगाता है। उसने परिवार के साथ रात्रि में मेडिकल की दुकानों के बाहर अस्थाई आवास बना रखा है।
दुकानें बंद होने के बाद परिवार के सदस्य वहीं पर सो जाते हैं। कोसर की तीन वर्षीय पुत्र अनाया खेलते-खेलते मेडिकल की बंद दुकान के बाहर रखे काउंटर के पास पहुंच गई। अचानक उस पर काउंटर गिर गया। काउंटर पर लगे कांच फूटकर उसके शरीर पर लग गए।
परिजन उसे सामने ही स्थित सांवलियाजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवाकर सदर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इस संबंध में थाने में भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।
