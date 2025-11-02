Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, बच्ची के घर पहुंचे मंत्री दिलावर, बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

शनिवार दोपहर करीब 1 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय अमायरा स्कूल की चौथी मंजिल से कूद गई। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने कथित तौर पर घटनास्थल की सफाई करवा दी और खून के धब्बे मिटा दिए, जबकि कानूनन ऐसे मामलों में सबूतों को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। इससे स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है कि इतनी जल्दबाजी में सफाई क्यों कराई गई।