Rajasthan Road Accident: 4 बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया, इकलौते भाई की भी मौत; मातम में बदली शादी की खुशियां

मेरे बेटे की रविवार को शादी है। शनिवार को महिला संगीत का कार्यक्रम था। इसमें महेन्द्र अपने परिवार के साथ शामिल होने हमारे घर शालीमार आया था। शाम को हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद महेन्द्र अपने परिवार के साथ अपने गांव रवाना हो गया। करीब 30 मिनट बाद डीजे वाले का फोन आया कि नांगल झीड़ा गांव के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। यहां आकर पता चला कि एक्सीडेंट महेन्द्र की बाइक का हुआ है।