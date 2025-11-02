Rajasthan Road Accident: 4 बेटियों के सिर से उठा माता-पिता का साया, इकलौते भाई की भी मौत; मातम में बदली शादी की खुशियां

मृतक पति, पत्नी, बेटा और भतीजी। फोटो: पत्रिका
अलवर। भतीजे की शादी में आयोजित महिला संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे 4 जनों की थार गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। ककराली के नंगली झीड़ा गांव निवासी महेन्द्र जाटव (35) पुत्र हरिकिशन जाटव अपनी पत्नी गुड्डी देवी (30), पुत्र पूर्वांश (3), छोटे भाई सूबेदीन की बेटी पायल (13) व खुशबू (9) के साथ बाइक पर सवार पर होकर शालीमार में अपने भतीजे की शादी में आयोजित महिला संगीत कार्यक्रम में शामिल होने आया था।
कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शनिवार करीब 7.30 बजे सभी पांचों जने एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में छठी मील के पास ककराली गांव की तरफ जाने वाले कट पर तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पांचों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने महेन्द्र, पूर्वांश और पायल को मृत घोषित कर दिया।
जबकि महेन्द्र की पत्नी गुड्डी और उसके भाई सुबेदीन की बेटी खुशबू को रेफर कर दिया गया। जिन्हें परिजन शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सकों ने गुड्डी को भी मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद थार गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने थार गाड़ी जब्त कर ली है।
मृतक महेन्द्र के 5 बच्चे हैं, जिनमें से वह एक पुत्र को अपने साथ लाया था। शेष चार बेटियों को वह घर पर छोड़कर आया था। पूर्वांश चार बहनों का इकलौता भाई था। इस हादसे ने इन चार बेटियों के सिर से माता-पिता का भी साया छीन लिया। पूर्वांश सबसे छोटा था।
मेरे बेटे की रविवार को शादी है। शनिवार को महिला संगीत का कार्यक्रम था। इसमें महेन्द्र अपने परिवार के साथ शामिल होने हमारे घर शालीमार आया था। शाम को हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद महेन्द्र अपने परिवार के साथ अपने गांव रवाना हो गया। करीब 30 मिनट बाद डीजे वाले का फोन आया कि नांगल झीड़ा गांव के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद मैं तुरंत अस्पताल पहुंचा। यहां आकर पता चला कि एक्सीडेंट महेन्द्र की बाइक का हुआ है।
परिजनों ने बताया कि मृतक महेन्द्र रंग-पेंट का काम करता था। उसके दो भाई भी यही काम करते हैं। तीनों भाई अपने परिवार के साथ गांव में ही रह रहे थे। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल में परिजनों के अलावा बड़ी संया में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हर व्यक्ति की आंख नम नजर आई। ग्रामीणों के अनुसार मृतक महेन्द्र का व्यवहार सभी लोगों के साथ अच्छा था।
हादसे की सूचना मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिला अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा भी मौजूद रहे।
