राजस्थान में भीषण हादसा: शादी समारोह से लौटते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम

जानकारी के अनुसार, ककराली के नंगली झीड़ा गांव निवासी महेन्द्र जाटव (35) पुत्र हरिकिशन जाटव अपनी पत्नी गुड्डी देवी (30), बेटे पूर्वांश (3) और छोटे भाई सूबेदीन की बेटी पायल (13) तथा खुशबू (9) के साथ बाइक पर सवार होकर शालीमार गया था। वहां भतीजे की शादी से पहले आयोजित महिला संगीत कार्यक्रम में सभी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे सभी एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे।