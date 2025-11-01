Patrika LogoSwitch to English

अलवर

राजस्थान में भीषण हादसा: शादी समारोह से लौटते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम

Alwar Big Accident: राजस्थान के अलवर जिले में शनिवार की शाम भीषण हादसा हो गया। शादी समारोह से घर लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Nov 01, 2025

alwar big accident

मृतक पायल पूर्वांश और उसके पिता महेंद्र (फाइल फोटो-पत्रिका)

अलवर। जिले में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार थार गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार पति-पत्नी, उनका बेटा और भतीजी की मौत हो गई। परिवार भतीजे की शादी में आयोजित महिला संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहा था।

जानकारी के अनुसार, ककराली के नंगली झीड़ा गांव निवासी महेन्द्र जाटव (35) पुत्र हरिकिशन जाटव अपनी पत्नी गुड्डी देवी (30), बेटे पूर्वांश (3) और छोटे भाई सूबेदीन की बेटी पायल (13) तथा खुशबू (9) के साथ बाइक पर सवार होकर शालीमार गया था। वहां भतीजे की शादी से पहले आयोजित महिला संगीत कार्यक्रम में सभी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे सभी एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे।

बाइक के उड़े परखच्चे

जब वे छठी मील के पास कलराली गांव की कटिंग के नजदीक पहुंचे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार थार गाड़ी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सभी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में एक की हुई मौत

घायलों को तुरंत अलवर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महेन्द्र, उसके बेटे पूर्वांश और भतीजी पायल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल गुड्डी देवी और खुशबू को रेफर कर निजी अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान गुड्डी देवी की भी मौत हो गई।

हादसे के बाद थार चालक फरार

हादसे के बाद थार गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक महेन्द्र के पांच बच्चे हैं। वह अपने बेटे पूर्वांश को साथ लाया था, जबकि बाकी चार बेटियां घर पर ही थीं। परिवार में मातम पसरा हुआ है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

big accident in Rajasthan

bike-car accident

Updated on:

01 Nov 2025 11:04 pm

Published on:

01 Nov 2025 10:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में भीषण हादसा: शादी समारोह से लौटते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम

