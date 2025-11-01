Road Accident: भीषण हादसे में 2 दोस्तों की हुई थी मौत, आज तीसरे ने भी दम तोड़ा, पार्थिव देह देखकर परिजन बेसुध

तीनों छात्रों को सेतरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। चिकित्सकों ने नगाराम और सुनील मेघवाल को मृत घोषित कर दिया था। गंभीर घायल भमेश को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसकी शनिवार को मौत हो गई। तीनों छात्र सरकारी स्कूल में अध्ययनरत थे। नगाराम कक्षा ग्यारहवीं, सुनील कक्षा नवमीं और भमेश कक्षा बारहवीं का छात्र था। सभी परिवार निकट में ही रहते थे और अक्सर तीनों दोस्त साथ में स्कूल जाते थे।