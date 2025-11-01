Road Accident: भीषण हादसे में 2 दोस्तों की हुई थी मौत, आज तीसरे ने भी दम तोड़ा, पार्थिव देह देखकर परिजन बेसुध

विलाप करते परिजन। फोटो- पत्रिका
सेतरावा। कस्बे के निकट खेतनगर सरहद में हुए पिकअप हादसे में गंभीर घायल छात्र भमेश (17) पुत्र चूनाराम मेघवाल ने शनिवार को जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले इस हादसे में दो छात्र दम तोड़ चुके हैं।
सेतरावा पुलिस चौकी प्रभारी नासीर खां ने बताया कि भमेश का पिछले चार दिनों से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया।
छात्र की मौत की खबर से खेतनगर गांव में शोक की लहर फैल गई। भमेश की पार्थिव देह शनिवार शाम करीब 4.30 बजे घर लाई गई। बेटे को खाेने के बाद परिजन बेसुध हो गए। परिजनों की फूटी रूलाई से हर किसी की आंखें भर आईं। शाम करीब 5.30 बजे सेतरावा श्मशान घाट में रीति-रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया।
गत 28 अक्टूबर की सुबह खेतनगर वीरमदेवगढ़ निवासी छात्र नगाराम (17), सुनील मेघवाल (16) और भमेश (17) घर से पैदल स्कूल जा रहे थे। घर से स्कूल की दूरी लगभग 1.5 किमी थी। इस दौरान फलोदी-पचपदरा मेगा हाईवे पर सोलंकियातला की ओर से आई पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी थी।
तीनों छात्रों को सेतरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। चिकित्सकों ने नगाराम और सुनील मेघवाल को मृत घोषित कर दिया था। गंभीर घायल भमेश को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसकी शनिवार को मौत हो गई। तीनों छात्र सरकारी स्कूल में अध्ययनरत थे। नगाराम कक्षा ग्यारहवीं, सुनील कक्षा नवमीं और भमेश कक्षा बारहवीं का छात्र था। सभी परिवार निकट में ही रहते थे और अक्सर तीनों दोस्त साथ में स्कूल जाते थे।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग