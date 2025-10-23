श्री सांवलियाजी मंदिर में आधी रात जमकर लुटाए मालपुए, भक्तों में लूटने की मची होड़, बरसों से चली आ रही है परंपरा

मालपुए लुटाने के बाद लगभग 3 क्विंटल मालपुए प्रसाद के रूप में बांटे गए। जबकि 9 क्विंटल मालपुए गांव में घर-घर जाकर वितरित किए गए। इस आयोजन में गुजरात और मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दीपावली के बाद गुजरात से बड़ी तादाद में श्रद्धालु नाथद्वारा और श्रीसांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में बुधवार शाम को गोवर्धन पूजा के बाद मालपुए बनाए गए।