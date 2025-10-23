श्री सांवलियाजी मंदिर में आधी रात जमकर लुटाए मालपुए, भक्तों में लूटने की मची होड़, बरसों से चली आ रही है परंपरा

फोटो पत्रिका
चित्तौड़गढ़। प्रसिद्ध कृष्णधाम श्रीसांवलियाजी मंदिर में बुधवार रात हुए अन्नकूट के आयोजन में मंदिर मंडल व ओसरा पुजारी की देखरेख में भक्तों को 15 क्विंटल मालपुए लुटाए गए। मालपुए लुटाने की यह परंपरा बरसों से चली आ रही है।
बुधवार की रात श्रीसांवलिया सेठ की विशेष आरती के बाद मंदिर परिसर में मालपुए लुटाए गए। मालपुए लूटने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालू शामिल हुए। बाद में देवकीसदन धर्मशाला में देर रात तक प्रसाद वितरण कार्यक्रम चलता रहा। घर-घर में मालपुए बांटे गए। मंदिर मंडल की ओर से 15 क्विंटल मालपुए बनाए गए। जिसके बाद मंदिर में ही लगभग 3 क्विंटल मालपुए लुटाए गए।
मालपुए लुटाने के बाद लगभग 3 क्विंटल मालपुए प्रसाद के रूप में बांटे गए। जबकि 9 क्विंटल मालपुए गांव में घर-घर जाकर वितरित किए गए। इस आयोजन में गुजरात और मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दीपावली के बाद गुजरात से बड़ी तादाद में श्रद्धालु नाथद्वारा और श्रीसांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में बुधवार शाम को गोवर्धन पूजा के बाद मालपुए बनाए गए।
रात को 10 बजे विशेष आरती के बाद श्रीसांवलिया सेठ को बताशे, गन्ने के टुकड़े और मालपूए का भोग धराया गया। रात 12 बजे मंदिर मंडल ने मालपुए लुटाए। ग्रामीणों के साथ-साथ बाहर से आए श्रद्धालुओं में भी मालपुए लूटने की होड़ मची रही।
श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर खचाखच भर गया। देवकी सदन धर्मशाला में देर रात 2 बजे तक महाप्रसादी का वितरण हुआ। जिसे ब्रह्म भोज कहा जाता है। यहां 30 से 35 तरीके की सब्जियों को मिक्स कर अन्नकूट बनाया गया। प्रसादी के लिए 10 क्विंटल सब्जी बनाई गई।
