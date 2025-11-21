Chittor Crime: पहले गमछे में गांठें लगाई, फिर कर दिया कांड, हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक गए बदमाश

युवक के परिजनों ने गंगरार थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दी। गुरुवार शाम को शव रेलवे पुलिया के पास बेड़च नदी के किनारे झाड़ियों में मिला। उसका गमछा गले में लपेटकर तीन गांठें लगाई हुई मिली। शव से कुछ दूरी पर उसकी मोपेड खड़ी मिली। भाटखेड़ा निवासी लालानाथ पुत्र मांगूनाथ बुधवार को अपनी मां को मांडलगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बिठाने के लिए चंदेरिया स्टेशन आया था। वह गुरुवार को सुबह तक घर नहीं लौटा। गुरुवार को परिजन भी उसकी तलाश में चित्तौड़गढ़ पहुंचे।