चित्तौड़गढ़

Chittor Crime: पहले गमछे में गांठें लगाई, फिर कर दिया कांड, हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक गए बदमाश

चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार के भाटखेड़ा गांव के एक युवक की अज्ञात लोगों ने गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्यारों ने पहले गमछे पर गांठें लगाई और बेरहमी से युवक की हत्या कर भाग छूटे।

Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Nov 21, 2025

​गंगरार पुलिस थाना, इनसेट में मृतक की तस्वीर, पत्रिका फोटो

चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार के भाटखेड़ा गांव के एक युवक की अज्ञात लोगों ने गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्यारों ने पहले गमछे पर गांठें लगाई और बेरहमी से युवक की हत्या कर भाग छूटे। मौके पर जान बचाने के लिए युवक के किए संघर्ष के निशान भी मिले हैं।। आरोपी शव को बेड़च नदी के पास झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी

युवक के परिजनों ने गंगरार थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दी। गुरुवार शाम को शव रेलवे पुलिया के पास बेड़च नदी के किनारे झाड़ियों में मिला। उसका गमछा गले में लपेटकर तीन गांठें लगाई हुई मिली। शव से कुछ दूरी पर उसकी मोपेड खड़ी मिली। भाटखेड़ा निवासी लालानाथ पुत्र मांगूनाथ बुधवार को अपनी मां को मांडलगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बिठाने के लिए चंदेरिया स्टेशन आया था। वह गुरुवार को सुबह तक घर नहीं लौटा। गुरुवार को परिजन भी उसकी तलाश में चित्तौड़गढ़ पहुंचे।

सूचना पर पहुंची पुलिस

पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे पुलिया के पास बेड़च नदी किनारे झाड़ियों में युवक का शव पड़ा है। पुलिस उपाधीक्षक शहर विनय चौधरी मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्त भाटखेड़ा निवासी लालानाथ के रूप में की गई। उसने पेंट, शर्ट व कोट पहना हुआ था और गले पर गमछा बंधा हुआ मिला।

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittor Crime: पहले गमछे में गांठें लगाई, फिर कर दिया कांड, हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक गए बदमाश

