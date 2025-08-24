सांवलियाजी में श्रद्धालु ने मारा थप्पड़, दुकानदारों ने बरसाए लट्ठ, मारपीट का वीडियो वायरल

मण्डफिया थाना प्रभारी गोकुलराम ने बताया कि सवाईमाधोपुर से दस-बारह श्रद्धालु शनि अमावस्या पर दर्शन के लिए सांवलियाजी पहुंचे थे। रतन तेली की प्रसाद की दुकान पर अपने बैग रखकर दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। लौटने पर श्रद्धालुओं का एक बैग गायब मिला। इस बात को लेकर दुकानदार व श्रद्धालुओं में कहासुनी हो गई। आवेश में आकर एक श्रद्धालु ने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साए दुकानदारों ने श्रद्धालुओं को लट्ठ से मारना शुरू कर दिया।