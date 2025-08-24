सांवलियाजी में श्रद्धालु ने मारा थप्पड़, दुकानदारों ने बरसाए लट्ठ, मारपीट का वीडियो वायरल

चित्तौडगढ़। चित्तौडगढ़ के कृष्णधाम सांवलियाजी में शनि अमावस्या पर सवाईमाधोपुर से दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं व दुकानदारों में बैग गायब होने की बात को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें श्रद्धालु पत्थर फेंकते हुए और दुकानदार लट्ठ बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई पर किसी ने भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई।
मण्डफिया थाना प्रभारी गोकुलराम ने बताया कि सवाईमाधोपुर से दस-बारह श्रद्धालु शनि अमावस्या पर दर्शन के लिए सांवलियाजी पहुंचे थे। रतन तेली की प्रसाद की दुकान पर अपने बैग रखकर दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। लौटने पर श्रद्धालुओं का एक बैग गायब मिला। इस बात को लेकर दुकानदार व श्रद्धालुओं में कहासुनी हो गई। आवेश में आकर एक श्रद्धालु ने दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साए दुकानदारों ने श्रद्धालुओं को लट्ठ से मारना शुरू कर दिया।
जवाब में श्रद्धालुओं ने भी दुकानदारों पर पत्थर फेंके। सूचना मिलने पर मण्डफिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करने के बाद थाने ले गई। वहां दोनों पक्षों में समझौता होने से किसी ने भी प्रकरण दर्ज नहीं कराया। गौरतलब है कि पिछले माह 11 जुलाई को खाटूश्याम जी में भी दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर दी थी।