Chittorgarh: बाउंड्रीवॉल पर टकराव, होमगार्ड और नगर ​परिषद में जंग, अब प्रशासन करेगा फैसला

विवाद की शुरुआत तब हुई जब नगर परिषद ने होमगार्ड विभाग द्वारा नवनिर्मित सुरक्षा दीवार को 'अतिक्रमण' और 'मास्टर प्लान में बाधक' करार दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में नगर परिषद ने ही होमगार्ड विभाग को यह जमीन आवंटित की थी।

होमगार्ड अधिकारियों का तर्क है कि जब 3 महीने से दीवार का निर्माण चल रहा था, तब परिषद मौन थी। अब निर्माण पूर्ण होने के बाद अचानक नगर परिषद की ओर से पक्का निर्माण तोड़ने की कार्रवाई करना समझ से परे है। होमगार्ड विभाग की ओर से कार्रवाई का कड़ा विरोध करने पर नगर परिषद ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया था।