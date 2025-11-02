Rajasthan: आपकी पेंशन पर ठगों की नजर! जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के बहाने साइबर फ्रॉड, रहें अलर्ट

पेंशन निदेशालय कभी भी किसी भी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता है और न ही स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है।

पेंशनर्स ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने की प्रक्रिया केवल अधिकृत ई-मित्र केंद्रों पर कराएं।

किसी भी अज्ञात कॉल करने वाले व्यक्ति को अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी या पेंशन आईडी साझा न करें।

जीवन प्रमाण पत्र केवल अधिकृत वेबसाइट पर ही जमा करें और किसी भी अनजान लिंक या मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी सत्यता का पूरी तरह सत्यापन करें।

किसी भी अनजान कॉल पर यदि दबाव बनाया जाए या डराया जाए तो तुरंत कॉल काट दें। किसी पेंशन धारक के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 व 9257510100 पर दें।