Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा टला, नशे में रोडवेज बस दौड़ा रहा था ड्राइवर, बाल-बाल बची 60 यात्रियों की जान

यात्रियों ने देखा कि चालक बस को लहराते हुए चला रहा है। उन्हें शक हुआ कि वह नशे में है। यात्रियों ने तुरंत पुलिस को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और बस को रोक लिया। ड्राइवर की पहचान दीपक शर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत में लेकर मेडिकल जांच करवाई, जिसमें पुष्टि हुई कि वह नशे में था। पुलिस ने बस को जब्त कर यात्रियों को दूसरी बस से उदयपुर रवाना किया।