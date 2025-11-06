Jalore: स्कूटी फिसली, जिंदगी थम गई, 28 घंटे की तलाश के बाद नहर से मिला 2 चचेरी बहनों का शव, गांव में मातम

हादसे में डूबी दोनों बालिकाएं गलीफा निवासी लीला उर्फ कविता (17) पुत्री सेंधा राम और पवन (13) पुत्री धनाराम देवासी का शव एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दोनों बालिकाएं गलीफा में सेंधा राम देवासी के घर हुए जागरण में शामिल होने के बाद मंगलवार को स्कूटी से सांचौर के लिए रवाना हुई थीं। परिवार के अन्य सदस्य पीछे ऑटो से आ रहे थे। जब वे सिद्धेश्वर पुलिया के पास पहुंचे तो उन्हें नहर किनारे टूटी हुई स्कूटी दिखाई दी, जबकि दोनों बालिकाएं वहां नहीं थीं।