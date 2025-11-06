Patrika LogoSwitch to English

Jalore: स्कूटी फिसली, जिंदगी थम गई, 28 घंटे की तलाश के बाद नहर से मिला 2 चचेरी बहनों का शव, गांव में मातम

गलीफा गांव की 2 चचेरी बहनें स्कूटी फिसलने से नर्मदा नहर में गिर गईं, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसे के 28 घंटे बाद एसडीआरएफ टीम ने दोनों के शव नहर से बरामद किए।

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 06, 2025

मौके पर जमा परिजनों और लोगों की भीड़। फोटो-पत्रिका

सांचौर। गलीफा गांव की दो चचेरी बहनों की नर्मदा नहर में डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें स्कूटी से गलीफा से सांचौर लौट रही थीं। सिद्धेश्वर के पास उनकी स्कूटी फिसल गई थी। हादसे के 28 घंटे बाद दोनों के शव नहर से बरामद किए गए। इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

हादसे में डूबी दोनों बालिकाएं गलीफा निवासी लीला उर्फ कविता (17) पुत्री सेंधा राम और पवन (13) पुत्री धनाराम देवासी का शव एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। दोनों बालिकाएं गलीफा में सेंधा राम देवासी के घर हुए जागरण में शामिल होने के बाद मंगलवार को स्कूटी से सांचौर के लिए रवाना हुई थीं। परिवार के अन्य सदस्य पीछे ऑटो से आ रहे थे। जब वे सिद्धेश्वर पुलिया के पास पहुंचे तो उन्हें नहर किनारे टूटी हुई स्कूटी दिखाई दी, जबकि दोनों बालिकाएं वहां नहीं थीं।

पुलिस को सूचना दी

परिजनों ने तुरंत नहर में गिरने की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी। सांचौर थानाधिकारी अमृतलाल के निर्देशन में स्थानीय तैराकों की मदद से नहर में तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला।

बाद में एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया, जिसने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 28 घंटे बाद कविता का शव पानी की सतह पर आया, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं दोपहर 12 बजे पवन का शव एसडीआरएफ ने बरामद किया।

टूटी सुरक्षा दीवार बनी हादसे की वजह

कविता के पिता सेंधा राम ने बताया कि सिद्धेश्वर के पास जहां हादसा हुआ, वहां नर्मदा की मुख्य कैनाल एमडीआर रोड को क्रॉस करती है। पुलिया घुमावदार मोड़ पर बनी हुई है और यहां की सुरक्षा दीवार पिछले दो साल से टूटी हुई है।

Updated on:

06 Nov 2025 05:34 pm

Published on:

06 Nov 2025 05:31 pm

Jalore: स्कूटी फिसली, जिंदगी थम गई, 28 घंटे की तलाश के बाद नहर से मिला 2 चचेरी बहनों का शव, गांव में मातम

