Isarda Dam: राजस्थान के ईसरदा बांध से बढ़ाई पानी की निकासी, खोले गए चार गेट

ईसरदा बांध के गेट नंबर 10 से 2.50 मीटर, गेट 11, 12 और 14 से 3-3 मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इससे ईसरदा बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जल प्रवाह तेज हो गया है। जानकारी के अनुसार, पानी की अतिरिक्त निकासी के कारण ऐचेर-बगींना और देवली-डिडायच रपटों पर जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने आमजन से इन रपटों से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है।