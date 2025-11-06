Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Isarda Dam: राजस्थान के ईसरदा बांध से बढ़ाई पानी की निकासी, खोले गए चार गेट

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में हाल ही में हुई बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से बनास नदी में पानी की आवक तेज हो गई है।

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Nov 06, 2025

Isarda-dam

ईसरदा बांध। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में हाल ही में हुई बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से बनास नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। इसके परिणामस्वरूप बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे और शाम 4 बजे ईसरदा बांध से दो बार अतिरिक्त पानी की निकासी की गई।

ईसरदा बांध के गेट नंबर 10 से 2.50 मीटर, गेट 11, 12 और 14 से 3-3 मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। इससे ईसरदा बांध के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जल प्रवाह तेज हो गया है। जानकारी के अनुसार, पानी की अतिरिक्त निकासी के कारण ऐचेर-बगींना और देवली-डिडायच रपटों पर जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने आमजन से इन रपटों से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है।

ईसरदा डैम प्रोजेक्ट के सहायक अभियंता सुरेश चंद्र बैरवा ने बताया कि बीसलपुर बांध से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बनास नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी के चलते ईसरदा बांध से भी अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। जैसे ही पानी की आवक कम होगी, गेट पुन: बंद कर दिए जाएंगे।

