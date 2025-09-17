राजस्थान में देर रात भीषण हादसा: तेज रफ्तार कार मेज नदी में गिरी, इसी जगह पर 24 लोगों की हो चुकी है मौत

पुलिया के समीप पेट्रोल पम्प पर कार्य करने वाले प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शाम करीब सात बजे लाखेरी से कोटा की तरफ एक कार तेज गति से जा रही थी। पुलिया पर कार अनियंत्रित होकर किनारे लगे पिलर को तोड़ते हुए नदी में समा गई। तेज धमाके की अवाज सुनकर वह दौड़कर मौके पर पहुंचा, लेकिन पानी गहरा और अंधेरा होने से कुछ भी नजर नहीं आया। सूचना मिलने पर आसपास रहने वाले कुछ युवाओं ने नदी में कूदकर कार का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन बहाव और गहराई अधिक होने से उन्हें भी कुछ नजर नहीं आया।