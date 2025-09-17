राजस्थान: दो बेटों की अर्थियां उठी तो सदमे में पिता ने भी तोड़ दिया दम, एक ही चिता पर तीनों का अंतिम संस्कार

कालाडेरा (जयपुर)। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। जैसे ही दोनों बेटों की मौत की सूचना मिली तो सदमे में पिता ने भी दम तोड़ दिया। गमगीन माहौल में तीनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि बुधवार को हस्तेडा की खाटूवालों की ढाणी निवासी रामेश्वरलाल कुमावत (45) व उसका भाई लालचन्द कुमावत (40) पुत्र दुर्गालाल कुमावत बाइक पर सवार होकर कालाडेरा-रेनवाल सडक मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक कर रहे थे कि सामने ट्रक आ गया। इसी दौरान उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कालाडेरा के राजकीय चिकित्सालय में मृत घोषित कर दिया।
मृतक के परिजनों व रिश्तेदारों ने बताया कि रामेश्वर व लालचन्द कई सालों से भवन निर्माण करने का कार्य कर मजदूरी करते थे। बुधवार सुबह घर से चौमूं में नया काम देखने के लिए दोनों आए थे। इसी बीच घर से बीमार चल रहे पिता दुर्गालाल की गंभीर हालत की सूचना मिलने के बाद दोनों जने बाइक पर सवार होकर कालाडेरा-रेनवाल सड़क मार्ग से गांव के लिए निकले थे।
मृतक के रिश्तेदार राकेश कुमावत ने बताया कि परिजन और ग्रामीण दोनों भाइयों की अर्थियां लेकर निकले थे। पिता दुर्गालाल कुमावत (75) कई दिनों से गंभीर बीमार होने के कारण शवयात्रा में शामिल नहीं हुए थे। वे घर पर ही थे। शवयात्रा को घर से रवाना हुए कुछ ही समय हुआ था कि दुर्गालाल ने देह त्याग दी। इसके बाद एक ही चिता पर पिता व दोनों पुत्रों को रख दाह संस्कार किया गया।
कालाडेरा सीएचसी में रामेश्वर व लालचन्द की मौत की सूचना उनके परिजनों को मिली तो मृतक के बेटे विनोद सहित अन्य परिजनों की रूलाई फूट पडी। रिश्तेदार उनको ढांढ़स बंधवाते नजर आए। वहीं जैसे ही दोनों मृतकों का शव हस्तेडा स्थित खाटूवालों की ढाणी पहुंचा तो ढाणी में भी कोहराम मच गया। दोनों मृतकों की पत्नियां, बेटी-बेटों सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है। वे बार-बार बेसुध होते रहे।