राजस्थान: दो बेटों की अर्थियां उठी तो सदमे में पिता ने भी तोड़ दिया दम, एक ही चिता पर तीनों का अंतिम संस्कार

पुलिस थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि बुधवार को हस्तेडा की खाटूवालों की ढाणी निवासी रामेश्वरलाल कुमावत (45) व उसका भाई लालचन्द कुमावत (40) पुत्र दुर्गालाल कुमावत बाइक पर सवार होकर कालाडेरा-रेनवाल सडक मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक कर रहे थे कि सामने ट्रक आ गया। इसी दौरान उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कालाडेरा के राजकीय चिकित्सालय में मृत घोषित कर दिया।