Jaipur Discom: नवंबर से बिजली का बिल मारेगा करंट, फिक्स चार्ज दोगुना, बैक डोर से 78% तक आर्थिक भार

नए प्रावधानों के अनुसार 300 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उद्योगों के लिए स्थायी शुल्क 450 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया गया है। जो लगभग 78 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रति यूनिट 1 रुपए का रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया गया है, जो पहले शून्य था। उद्योगों को पूर्व में दी जा रही 1 रुपए प्रति यूनिट की लोड फैक्टर राहत भी समाप्त कर दी गई है। स्मॉल इंडस्ट्री केटेगरी में 500 यूनिट से ज्यादा उपभोग पर स्थाई शुल्क पहले 120 रुपए एचपी प्रतिमाह से बढ़ाकर 150 रुपए किया गया है। मध्यम उद्योग श्रेणी में प्रति यूनिट 7 रुपए से दर कम कर 6.50 रुपए किया गया है। 255 रुपए प्रति केवी बिलिंग डिमांड राशि से बढ़ाकर 275 रुपए किया गया है। वृहद उद्योग में 7.30 रुपए व 6.30 रुपए यूनिट का अलग-अलग टैरिफ था, जिसे एक समान 6.50 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। लेकिन स्थाई शुल्क 300 रुपए प्रति केवी से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति केवी प्रति माह किया गया है।