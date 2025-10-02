Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Investment fraud: साइबर ठग हाई रिटर्न और डीपफेक कर लगा रहे चपत,अनजान लिंक पर नहीं करें क्लिक

साइबर ठग भोले-भाले लोगों को उच्च रिटर्न और कम समय में दोगुने लाभ का झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं।

2 min read

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Oct 02, 2025

अपराधों के विरुद्ध पत्रिका का अभियान, पत्रिका फोटो

चित्तौड़गढ़ में साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। साइबर ठग भोले-भाले लोगों को उच्च रिटर्न और कम समय में दोगुने लाभ का झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इन जालसाजियों के नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में प्रदेश के लोगों को सचेत किया है।

उप महानिरीक्षक साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और नकली वेबसाइटों का उपयोग कर रहे हैं। साइबर ठग इनके जरिए भोले-भाले लोगों से संपर्क कर उच्च रिटर्न का झांसा देते हैं। कम समय में धन दोगुना या बहुत अधिक लाभ का वादा करते हैं। लोगों से नकली वेबसाइट, ऐप, असली कंपनियों जैसी दिखने वाली नकली साइट या ऐप बनाकर निवेश करवाते हैं। आकर्षक लिंक भेजकर लोगों को जोड़ते हैं। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम या चेहरे का गलत उपयोग करके डीपफेक फर्जी वीडियो बनाते हैं। अभी भुगतान न करने पर अवसर छूट जाएगा या खाता ब्लॉक हो जाएगा जैसी धमकियां देते हैं। साइबर ठग पहले छोटा लाभ दिखाकर भरोसा जीतते हैं और फिर अधिक पैसा निवेश करवाकर ठगी को अंजाम देते हैं। लोगों से कॉल और मैसेज के जरिए निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं।

यह सावधानी बरतने की सलाह

पुलिस मुख्यालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी अनजान लिंक या ऐप पर निवेश करने से बचें। सरकारी या अधिकृत संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप से ही जानकारी लें। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले परिवार या वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लें। ऐप, वेबसाइट के स्क्रीनशॉट, भुगतान आईडी, कॉल लॉग और संदेश तुरंत सुरक्षित कर लें, जो शिकायत के लिए महत्वपूर्ण सबूत बनेंगे। जल्दी अमीर बनने वाली योजनाएं अक्सर धोखाधड़ी करने के लिए होती हैं। यदि आप इस तरह की घटना का शिकार होते हैं तो इसकी सूचना तुरंत साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930, साइबर हेल्प डेस्क नंबर 92560-01930 और 925751-10100 पर दें।

फर्जी ऐप, वेबसाइटों के यह संकेत

यदि आप किसी निवेश प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्क्रीन पर लाभ या बैलेंस तेजी से बढ़ता दिखेगा। लेकिन जब आप उस राशि को निकालने की कोशिश करेंगे तो वह अटक जाएगा। रियल टाइम ग्राफ और ट्रांजेक्शन सूची नकली होगी, जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी नकली या दोहराए हुए हो सकते हैं। वेबसाइट पर कोई नियामक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं होगी या संपर्क विवरण अस्पष्ट होंगे।अभी जमा करें बटन के साथ बार-बार प्रायोजित ऑफर और बोनस दिखाए जाएंगे। यदि धोखेबाज ने आपसे किसी भारतीय नंबर से संपर्क किया है तो उस नंबर पर सामान्य कॉल करके जांच करें। यदि कॉल करने पर बताया जाता है कि नंबर नहीं लगे या स्विच ऑफ है तो यह लगभग तय है कि वह नंबर साइबर ठग की ओर से उपयोग में लिया जा रहा है। ऐसे में धनराशि भेजने से बचें और तुरंत साइबर हेल्प लाइन 1930 पर या साइबर थाने में रिपोर्ट करें।

ये भी पढ़ें

Cyber Crime: सावधान ! राजस्थान में रोजाना औसतन 400 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Investment fraud: साइबर ठग हाई रिटर्न और डीपफेक कर लगा रहे चपत,अनजान लिंक पर नहीं करें क्लिक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: ट्रक-ट्रेलर भिड़ंत के बाद भीषण आग, चालक जिंदा जला, पैर से निकली रॉड देखकर परिजनों ने पहचाना

Chittorgarh Bhilwara National Highway accident
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में सपना चौधरी परफॉर्मेंस के दौरान बेकाबू हुई भीड़, डोम गिरने से मची भगदड़, कुर्सियां फेंकी

Sapna Chaudhary Show in nimbahera
चित्तौड़गढ़

राजस्थान: सपना चौधरी के शो में हुई बड़ी घटना, विशाल डोम गिरा, रात बारह बजे मंच पर पहुंची थी सपना

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सूरज माली को मिला न्याय; इन मांगों पर बनी सहमति

Hanuman Beniwal
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: बकरा चोर ने युवक पर चाकू से किया हमला, ग्रामीणों ने मौत की नींद सुलाया, 2 गांवों में तनाव, पुलिस तैनात

Thief dies due to beating
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.