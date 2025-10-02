Investment fraud: साइबर ठग हाई रिटर्न और डीपफेक कर लगा रहे चपत,अनजान लिंक पर नहीं करें क्लिक

यदि आप किसी निवेश प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्क्रीन पर लाभ या बैलेंस तेजी से बढ़ता दिखेगा। लेकिन जब आप उस राशि को निकालने की कोशिश करेंगे तो वह अटक जाएगा। रियल टाइम ग्राफ और ट्रांजेक्शन सूची नकली होगी, जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी नकली या दोहराए हुए हो सकते हैं। वेबसाइट पर कोई नियामक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं होगी या संपर्क विवरण अस्पष्ट होंगे।अभी जमा करें बटन के साथ बार-बार प्रायोजित ऑफर और बोनस दिखाए जाएंगे। यदि धोखेबाज ने आपसे किसी भारतीय नंबर से संपर्क किया है तो उस नंबर पर सामान्य कॉल करके जांच करें। यदि कॉल करने पर बताया जाता है कि नंबर नहीं लगे या स्विच ऑफ है तो यह लगभग तय है कि वह नंबर साइबर ठग की ओर से उपयोग में लिया जा रहा है। ऐसे में धनराशि भेजने से बचें और तुरंत साइबर हेल्प लाइन 1930 पर या साइबर थाने में रिपोर्ट करें।