Cyber Crime: सावधान ! राजस्थान में रोजाना औसतन 400 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार

Cyber Fraud: जयपुर. राजस्थान में साइबर अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष साइबर अपराध के मामलों में 31.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश में डिजिटल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।
हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज शिकायतों से साफ है कि साइबर ठग किस हद तक सक्रिय हैं। अगस्त 2025 में ही 12,612 लोगों ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवाई, यानी हर दिन औसतन 406 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार हुए।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर ठगों की लोकेशन ट्रेस करने के मामलों में 84 प्रतिशत की कमी आई है। जनवरी 2024 की तुलना में अगस्त 2025 तक अपराधियों की पहचान व लोकेशन बताने की क्षमता कमजोर हुई है, जिससे जांच एजेंसियों के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं।
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा ने हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला पुलिस अधीक्षक और डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराधियों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान और तकनीकी निगरानी को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर ठग लगातार नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, इसलिए जनता को भी सतर्क रहना होगा। संदिग्ध कॉल, लिंक और ऑनलाइन ऑफर से बचकर ही इस बढ़ते अपराध को रोका जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग