Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Cyber Crime: सावधान ! राजस्थान में रोजाना औसतन 400 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार

Digital Fraud: राजस्थान में साइबर अपराध 31.52% बढ़ा, अगस्त में सबसे ज्यादा ठगी के मामले। रोजाना 400 से ज्यादा लोग बने साइबर ठगी के शिकार, हेल्पलाइन पर रिकॉर्ड शिकायतें।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 01, 2025

Cyber crime

Cyber Fraud: जयपुर. राजस्थान में साइबर अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष साइबर अपराध के मामलों में 31.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश में डिजिटल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।

हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज शिकायतों से साफ है कि साइबर ठग किस हद तक सक्रिय हैं। अगस्त 2025 में ही 12,612 लोगों ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करवाई, यानी हर दिन औसतन 406 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार हुए।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर ठगों की लोकेशन ट्रेस करने के मामलों में 84 प्रतिशत की कमी आई है। जनवरी 2024 की तुलना में अगस्त 2025 तक अपराधियों की पहचान व लोकेशन बताने की क्षमता कमजोर हुई है, जिससे जांच एजेंसियों के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा ने हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला पुलिस अधीक्षक और डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराधियों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान और तकनीकी निगरानी को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर ठग लगातार नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, इसलिए जनता को भी सतर्क रहना होगा। संदिग्ध कॉल, लिंक और ऑनलाइन ऑफर से बचकर ही इस बढ़ते अपराध को रोका जा सकता है।

ये भी पढ़ें

School Timings: पिछले 3 साल से एक अक्टूबर को नहीं बदलता स्कूलों का समय, क्या इस बार भी ऐसा होगा ?
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 03:00 pm

Published on:

01 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cyber Crime: सावधान ! राजस्थान में रोजाना औसतन 400 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News : जयपुर में अगर तीन मंजिला मकान है तो करें जमकर कमाई, इस योजना में सरकार अनुदान भी देगी

Good News If three-story house in Jaipur you can earn a lot Rajasthan government will provide subsidy Smart City Roof Top Farming Project Start
जयपुर

School Bus Safety: 1,000 से अधिक स्कूल बसों में लगे सीसीटीवी और जीपीएस, अभिभावकों को मिली राहत

school bus fees
जयपुर

एनसीआरबी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रेप प्रकरण और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में राजस्थान नंबर-1

NCRB 2023 Report Reveals Big News rape and corruption cases Rajasthan ranks number-1
जयपुर

ACB की जांच से जलदाय विभाग में मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन में हुआ 900 करोड़ का टेंडर घोटाला, रडार पर आएंगे 50 इंजीनियर

जयपुर

राजस्थान में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का रेट बढ़ा, जानें घरेलू सिलेंडर पर क्या है अपडेट

Commercial LPG cylinders
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.