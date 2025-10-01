Cyber Crime: सावधान ! राजस्थान में रोजाना औसतन 400 से अधिक लोग साइबर ठगी का शिकार

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा ने हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला पुलिस अधीक्षक और डीसीपी को निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराधियों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान और तकनीकी निगरानी को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।