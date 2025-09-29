School Timings: पिछले 3 साल से एक अक्टूबर को नहीं बदलता स्कूलों का समय, क्या इस बार भी ऐसा होगा ?

राजस्थान के शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों का समय मौसम के अनुसार बदलता है। ग्रीष्मकालीन समय (1 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक) एक पारी वाले स्कूलों में सुबह 7.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दो पारी वाले स्कूलों में पहली पारी सुबह 7 बजे से 12.30 बजे तक और दूसरी पारी 12.30 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। शीतकालीन समय ( एक अक्टूबर से 31 मार्च तक) एक पारी वाले स्कूलों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक और दो पारी वाले स्कूलों में पहली पारी सुबह 7.30 बजे से 12.30 बजे तक और दूसरी पारी 12.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होती है।