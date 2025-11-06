हर स्कूल में एक जैसी ड्रेस: मदन दिलावर की घोषणा को पचा नहीं पा रहे लाखों अभिभावक, सरकार से की यह मांग

निजी स्कूलों में अमूमन तीन तरह की यूनिफॉर्म का प्रचलन है। गर्मियों व सर्दियों के अलावा स्कूलों में स्पोर्ट्स की अलग यूनिफॉर्म चल रही है। इनमें से गर्मियों व स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म तो सत्र की शुरुआत में ही खरीद ली जाती है। लेकिन सर्दियों की यूनिफॉर्म की खरीद बहुत से अभिभावक अब करेंगे। ऐसे में चार महीने बाद ही यूनिफॉर्म बदलने से यह खर्च और यूनिफॉर्म काम नहीं आ पाएगी।